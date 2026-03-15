Al Yeclano le sigue faltando un peldaño

El Yeclano Deportivo volvió a perder fuera de casa tras caer en el minuto ochenta ante un Jaén que entra en la pelea por el playoff. Los de Iván Ruiz se desfondaron al máximo en La Victoria, pero un balón filtrado a diez minutos para el final a Iván Breñé desequilibró la balanza para unos jienenses que estuvieron incómodos en casi todo el partido.

El choque fue raro y repleto de imprecisiones. Con las sensibles bajas de Totti e Iker, el Yeclano hizo un planteamiento valiente de presión, eso sí, carente de mordiente. A los cinco minutos, un centro chut de De Vicente no pudo rozarlo Ot en boca de gol. El equipo local respondió pasado el cuarto de hora, con un balón perfecto a Agus Alonso que la cruzó en demasía.

Los problemas para el Yeclano surgían casi siempre en la banda derecha del ataque local, donde Curro estuvo muy participativo hasta el punto de someter a un Nani que fue cambiado antes del descanso cuando el colegiado le perdonó la doble amarilla.

El partido se revolucionó, pero los de Iván Ruiz fueron capaces de achicar agua hasta vestuarios. En la segunda parte, el encuentro siguió desordenado e impreciso. El Jaén tuvo dos balones muy peligrosos que salvó la defensa azulgrana in extremis y un gol anulado por fuera de juego. Iván apostó fuerte sacando a Antonio Fernández y a un Toni Jou salido de lesión desde septiembre, que le dio un punto de equilibrio al equipo entre el correcalles general.

Moyano salvó para los locales la posición más peligrosa de Antonio Fernández, y cuando el partido parecía decantarse por el reparto de puntos, pase filtrado a Iván Breñé, que supo batir a Borja a diez minutos para el final.

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El Yeclano reaccionó con un tiro peligroso de Domínguez y un par de córners muy blanditos para sorprender a un Jaén que tenía delante su alternativa como candidatable al playoff. La distancia azulgrana con el descenso se reduce tras esta jornada, dibujando como sistémica la relevancia del choque del próximo domingo ante el Malagueño en La Constitución para escapar de las arenas movedizas.