El UCAM Murcia deja escapar los tres puntos en el último minuto

El UCAM Murcia empata ante el Linares Deportivo (1-1). El cuadro universitario se quedó a las puertas de llevarse los 3 puntos, pero un tanto de Chikola en el último minuto colocó las tablas en el marcador. Los universitarios tendrán que trabajar mucho esta semana para conseguir la victoria en el campo del Águilas la próxima jornada.

Las oportunidades para el UCAM Murcia de acercarse al Águilas y arrebatarle ese primer puesto se estaban acabando. Sobre todo, cuando en los encuentros en los que los universitarios necesitan sumar de tres, es cuando no cumplen las expectativas y acaban pinchando. Eso mismo ocurrió en Yecla la semana pasada, y les tocaba hacer los deberes en su casa frente al Linares Deportivo.

El partido comenzó con algo de fortuna para el UCAM Murcia, ya que en el minuto 6, el cuadro visitante se quedó con un hombre menos. Becken vio la roja directa por una dura entrada sobre Alberto Soto. El cuadro universitario tenía toda la primera mitad para aprovechar esa superioridad numérica y estrenar el marcador.

Esa superioridad con la que contaban los de Germán Crespo no se estaba terminando de ver reflejada sobre el verde. Los universitarios estaban espesos en la creación de jugadas de peligro, algo que le estaba viniendo muy bien al Linares Deportivo, que no sufría en exceso.

Las ocasiones más claras del UCAM Murcia empezaron a llegar en el tramo final del segundo tiempo. Primero fue Urcelay quien buscó suerte con un disparo desde dentro del área, pero que el meta rival pudo atajar sin problema. Después fue Aitor Puñal con un zapatazo desde la frontal, pero que se marchó rozando la madera.

Al final, el primer tiempo terminó con tablas en el marcador, y el UCAM Murcia se marchaba a vestuarios con la tarea de sumar un tanto en los segundos y últimos 45 minutos. La defensa del Linares Deportivo dejó a los universitarios a cero durante el primer tiempo.

El segundo tiempo arrancó, y el UCAM Murcia necesitaba hacer un gol cuanto antes para no ponerse nervioso en los últimos minutos. Con lo que no contaba el cuadro universitario era con que le iba a ocurrir lo mismo que al Linares en la primera parte. Alvarito quiso llegar a un balón largo dentro del área, y acabó golpeando al portero rival con la bota. El colegiado no lo dudó ni un segundo y fue directo a sacarle la cartulina roja.

Ambos equipos con 10 jugadores sobre el tapete; el encuentro se igualó. El Linares empezó a subir líneas y a ganarle las espaldas a los universitarios. De hecho, fueron ellos quienes tuvieron la ocasión más clara de todo el partido. Un pase de la muerte directo a Diego Talaverón, que solo tenía que empujarla, pero se topó con un muro uruguayo que impidió el tanto. Ackermann estuvo enorme en esa acción, salvando a los suyos de ponerse por detrás en el luminoso.

El choque estaba llegando a su final y todos parecían que daban por bueno el empate, pero apareció Aitor Puñal para decir la última palabra. El cierre universitario sacó un latigazo certero, que batió al meta del Linares, sumando el primer gol de los suyos. El UCAM Murcia sonreía cuando vio que los 3 puntos se quedaban en La Condomina.

A pesar de quedar muy pocos minutos para que el partido terminase con victoria de los universitarios, al Linares aún le quedaba algo por decir. En el tiempo añadido y balón parado, el cuadro visitante logró igualar la contienda con un tanto de cabeza de Chikola.

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El UCAM Murcia volvió a fallar la oportunidad de hacerse con los 3 puntos y seguir con vida en la pelea por el ascenso. Tendrá que estar atento a lo que haga el Águilas para no distanciarse mucho y hacerse con la victoria en su casa el próximo fin de semana en un nuevo derbi regional.