Tres minutos de oro hacen soñar a la Deportiva Minera

La Ciudad Deportiva Valverde Reina fue testigo de uno de esos partidos que no se recuerdan por su belleza sino por su trascendencia. La Deportiva Minera, solvente cuando más importa, firmó una victoria de enorme calado en su visita al feudo de La Unión Atlético (1-2), un resultado que la catapulta hasta la tercera posición de la tabla y la coloca a tan solo dos puntos del Águilas, actual líder del grupo. El sueño del ascenso directo a la Primera Federación ya no es un horizonte lejano: es una realidad palpable.

El partido, condicionado desde el pitido inicial por un viento incómodo que restó calidad y precisión a ambos conjuntos, transcurrió en su primer periodo entre la cautela y la imprecisión. Las ocasiones brillaron por su escasez. La más destacada, para los locales, llegó por mediación de Yeray, cuyo disparo desde la frontal del área exigió a Álex Lázaro un estiramiento providencial. En el otro lado, Omar Perdomo fue el faro de los mineros: el centrocampista canario lo intentó en una jugada ensayada que se marchó rozando el larguero, y Pitu, desde la frontal, tampoco encontró portería. Empate a nada en el marcador y en el juego, tras el primer tiempo.

Pero el fútbol tiene la virtud de concentrar su veredicto en instantes fugaces, y la Deportiva Minera lo sabe bien. Bastaron tres minutos de lucidez colectiva al inicio del segundo tiempo para decantar el encuentro. Primero, en otra acción a balón parado cuidadosamente diseñada por Checa, Álex Macías apareció en la frontal del área con la determinación del que sabe su cometido: disparo ajustado, sin opción para el portero, y el 0-1 en el marcador. La pizarra funcionó.

Los jugadores de la Minera celebran el gol de Álex Macías / Prensa Deportiva Minera

Casi de inmediato, en una transición veloz que pilló descolocada a la defensa local, Omar Perdomo disparó, Oliva rechazó en corto y Kike Carrasco no perdonó ese balón con un derechazo contundente que sentenció el 0-2.

La Unión Atlético reaccionó con corazón, aunque sin la claridad táctica que la situación exigía. Su momento más peligroso llegó en el minuto 83, con una doble acción que habría recortado distancias de no ser por la intervención salvadora de Manu Galán bajo palos. El gol del honor, bello y tardío, llegó de la bota de Josema Raigal, que desde el balcón del área besó la escuadra con una precisión exquisita. Demasiado tarde para alterar el destino del encuentro.

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El pitido final certificó el segundo triunfo consecutivo liguero de la Deportiva Minera. Tres puntos que viajan a Llano del Beal cargados de ilusión y de matemática esperanza. En este tramo final de campeonato, el conjunto cartagenero ya no solo aspira al play-off: aspira a todo.