Mejoría insuficiente del Alhama ElPozo para ganar

El Alhama El Pozo seguirá en la zona de descenso una semana más, tras perder ante el Sevilla por 0-1. La vida sigue igual en cuanto a resultados, aunque la imagen que ofreció el equipo alhameño mejoró ostensiblemente con respecto a lo que se le vio antes del parón. El cuadro azulón no mereció perder, hizo méritos más que suficientes para como mínimo haberse quedado con un punto. El cambio ofrecido, sobre todo en el aspecto ofensivo, hace ser optimistas. Lo que no ha variado son los regalos defensivos. Uno de ellos permitió al Sevilla llevarse el triunfo.

El Alhama El Pozo repetirá como local el próximo domingo ante el Atlético de Madrid a las doce del mediodía.

En los prolegómenos del partido, la Directora Deportiva, Tamara Garcia, entregó un recuerdo a la jugadora Raquel Pinel por cumplir los cien partidos con la camiseta azulona.

El equipo alhameño mostró una mejoría sensible con respecto a los partidos disputados antes del parón. Las azulonas dispusieron de varias ocasiones claras que bien pudieron terminar en gol. Estaban defendiendo muy ante un equipo superior. Las sevillistas avisaron a los diecisiete minutos por mediación de Rosa, pero después, el Alhama llegó con rápidas acciones a la meta visitante. A los nueve minutos, la colegiada anuló un gol a Yiyi. Esta jugadora fue protagonista, ya que pudo marcar en los minutos diez y veintinueve. El Sevilla tenía más el balón, pero la actitud de las locales abortaba cualquier posibilidad de peligro.

En el minuto veinte, la paraguaya Sol Belotto evitó que el Sevilla se adelantara en la única ocasión clara que tuvieron. Llegó el fatídico minuto treinta y seis. Todo el trabajo que estaba haciendo el equipo alhameño se fue al traste. Error garrafal de Alba y Kanteh agradeció el regalo para adelantarse en el marcador. Imposible que el Alhama El Pozo pueda ganar algún partido con estas concesiones impropias de jugadoras de la máxima categoría del fútbol femenino. La colegiada revisó la jugada, pero confirmó el tanto.

Partido interrumpido por una hez en el campo En el minuto 10 del segundo periodo, la colegiada del encuentro, Alicia Espinosa, del colegio Madrileño, tuvo que detener el choque durante unos instantes. Según reflejó posteriormente en el acta, el motivo fue que vio que había un excremento sobre el césped del Francisco Artés Carrasco de Lorca. Hasta que no entró un responsable del estadio a retirar esa hez, el partido no siguió. Fue la anécdota de un duelo que acabó con la derrota de las de Randri García.

Esta acción pesó como una losa en la mente de las jugadoras locales, que no tuvieron poder de reacción. Terminó el primer tiempo con ventaja del Sevilla, pero con la sensación de que el Alhama mereció más.

Las alhameñas salieron a por todas en la segunda parte. La inferioridad técnica con su rival la suplían con muchas ganas, ganando los duelos y poniendo mucho corazón.

La defensa del Sevilla no dio opciones a las atacantes locales, quienes lo intentaban una y otra vez. La ocasión más clara, no solo de la segunda parte, sino también del partido, llegó a los sesenta y cinco minutos cuando la portera Sullastres realizó una antológica parada tras lanzamiento de Belón. El balón pegó en el palo y se marchó a córner. El Alhama El Pozo estaba mereciendo el empate, pero no había manera.

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Los minutos finales fueron un asedio del equipo local en el área sevillista. Randri Garcia solicitó hasta dos revisiones por un posible penalti y por un gol anulado. En ambos casos, la colegiada madrileña no vio nada distinto para cambiar su primera decisión.