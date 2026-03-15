El mejor Medvedev acaba con Alcaraz y sus rachas

118 días después Carlos Alcaraz volvió a conocer la derrota tras caer en las semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev (6-3 y 7-6 (3)), que volvió a enseñar su mejor versión, la que lo llevó a ganar el US Open de 2021. Impecable al servicio y demoledor en los golpes de fondo, Medvedev acabó con todas las rachas que llevaba Alcaraz en su intratable camino en un día espeso en el que cometió más errores de los habituales.

Y escogió el peor día el murciano, porque se topó con un Medvedev inconmensurable que no le perdonó nada y le hizo perder por primera vez desde la pasada final de las Nitto ATP Finals en Turín ante Jannik Sinner en noviembre.

Se acaba así una racha de 16 victorias consecutivas en este inicio de año que lo han llevado a alzarse con los títulos en Australia y Doha y afianzar el número uno, aunque verá reducirse la distancia con Sinner pase lo que pase en la final al volver a caer en semifinales, como ya lo hizo en 2025 ante Jack Draper.

Fin también a la racha triunfal en pista dura al aire libre que duraba desde Cincinnati el pasado mes de agosto. Mucho en valor hay que poner todo ello una vez terminadas todas las rachas que figuraban en el historial del murciano, que tuvo que topar con el mejor Medvedev en años para acabar cediendo una derrota.

Ya de inicio avisó Medvedev que la versión apisonadora que había puesto en las rondas anteriores no iba a cambiar por mucho que tuviera al número uno enfrente. Empezó sacando a las mil maravillas y se aprovechó de un juego muy malo de Alcaraz al saque para poner la distancia justa y necesaria para apuntarse el parcial.

DE NINGUNA MANERA

No encontraba las sensaciones el murciano y así se lo hacía saber a los suyos, que le pedían paciencia y tratar de romper el ritmo. Buscó dejadas y subidas a la red y con ello consiguió hacer que el ruso bajara el nivel. Tanto, que llegó a romper el servicio, aunque acto seguido volvió a dejar la puerta del suyo demasiado abierta con errores que no tocaban y Medvedev no perdonó.

No era el día y por mucho que lo intentó Alcaraz a base de coraje y actitud que lo llevaron a rozar el segundo set con dos bolas al resto para ello, no pudo ser. Medvedev supo aguantar el mejor momento de Alcaraz y en el tie break consumó su merecido premio. Victoria y final en Indian Wells ante Jannik Sinner.

Más allá de ello, para el ruso la mejor noticia es volver a jugar a este nivel. Ni él mismo parecía creérselo cuando conectó el ace final con una cara de estar casi flipando. Indian Wells se le da bien al ruso, que volverá al Top 10 este próximo lunes. Tan bien que fue capaz de acabar con un Alcaraz que parecía imbatible.

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