Hércules-Real Murcia: Toril aprieta la soga al cuello del Real Murcia

Un futbolista que no había jugado ni un solo minuto con el Hércules pese a llegar en el mercado de invierno fue el encargado de rematar al Real Murcia en el Rico Pérez. Un futbolista que encima es un ex. Porque fue Alberto Toril el que dio otro empujó a los granas hacia el infierno. Da igual que los murcianistas dejaran mejores sensaciones durante muchos minutos, da igual que por fin se llegara al área rival, y da igual porque cuando no es una cosa, es otra, y al final, a perro flaco todo son pulgas.

No aprovechó el Real Murcia un par de ocasiones clarísimas. Hizo Jorquera grande a un Blazic que se convirtió en el héroe de los suyos, aunque ante el Real Murcia hasta el portero más malo sale como héroe. Y cuando ya se le habían visto las vergüenzas a los de Curro Torres en ataque, entonces llegó el habitual fallo defensivo. En esta ocasión fue Gazzaniga el puso la soga al cuello de los suyos. Un error en la salida de balón dio vida a un Hércules en el que Alberto Toril, que apenas llevaba unos minutos sobre el campo, dio una lección a los delanteros del Real Murcia. Aprovechó la primera que tuvo. Y también la segunda. Porque si en el 64 lograba el 1-0; en el 85, tras un despeje, puso un 2-0 que ya si que deja al Real Murcia rodeado de un huracán mayúsculo.

Haciendo héroe a Blazic

Cuando juega mal, porque juega mal, y cuando juega bien, porque no aprovecha sus ocasiones. Algunas de ellas clarísimas. Ese es el Real Murcia. Ese fue este domingo el Real Murcia en la primera parte en el Rico Pérez ante el Hércules. Porque por una vez que el equipo grana hizo méritos para adelantarse en el marcador, sus atacantes siguieron demostrando que no están a la altura, convirtiendo al meta Blazic en el gran protagonista de los locales.

La necesidad no fue esta vez un obstáculo para el Real Murcia. Alejado de Nueva Condomina, los granas se liberaron un poco. Gracias a la presión alta, maniataron al Hércules hasta el punto de poder liquidarlo por la vía rápida, sin embargo, cuando Joel Jorquera, a pase de Flakus, tuvo el puñal en la mano para dar un golpe sobre la mesa, se confirmó que ni los que estaban antes de enero están inspirados, ni los que llegaron en el mercado invernal han elevado el nivel. Y es que es impedonable la que falló el extremo en un mano a mano. Con todo a favor, su remate fue sacado Blazic ante la desesperación de los aficionados murcianistas.

Aficionados del Real Murcia antes de entrar al estadio / Álex Domínguez

Tampoco está en su 'flow' Flakus. Y los castigos, las dos últimas jornadas había sido suplente, no parecen hacer efecto. Este domingo volvió al once, pero el Flakus lento y fallón de esta temporada poco tiene con el Flakus matador del pasado curso. Al igual que a Jorquera, Blazic le amargó en otro mano a mano, aunque de marcar el gol habría sido anulado por fuera de juego. Y posteriormente, ya en el minuto 20, Yoldi le enviaba un regalo, sin embargo en esta ocasión no tomó la mejor decisión, intentando una vaselina que se marchó arriba.

Un fuera de juego tras otro

Ni poniendo ganas, ni ganando batallas gracias a la presión alta, el Real Murcia seguía a cero. Porque las mejoras sensaciones no dejaron atrás la falta de pegada que viene siendo significativa a lo largo de lo que va de 2026. No aprovechó sus ocasiones el equipo grana y poco a poco fue perdiendo esa energía inicial, igualándose las fuerzas. No es que el Hércules hiciera daño -apenas lo intentó a balón parado-, pero ya no había tanta superioridad de los visitantes en el centro del campo. Pero las pocas veces que el Real Murcia volvía a mirar al frente, caía en fuera de juego, lo que era otro problema más para un equipo con demasiados problemas.

La mejoría en el juego del Real Murcia permitió que Curro Torres mantuviera su apuesta tras el descanso. No hubo cambios, lo que es una novedad. Confirmándose a Jorge Sánchez en la zaga, y a Yoldi junto a Óscar Gil y Palmberg en el centro del campo. Más dudas quedaban en un Jorquera que lo intenta, pero que no acaban de salirle las cosas; y en un Flakus que fue de los pocos que suspendía hasta ese momento.

Necesita el Real Murcia los goles de la segunda línea para solventar la falta de gol de sus delanteros. Sin embargo, en el Rico Pérez los granas parecían negados en todos sus intentos. Y es que nada más volver al campo, un balón de Jorge Mier se envenenó hasta llegar a Narro, pero su remate fue tan forzado que otra vez Blazic salió victorioso.

Toril solo necesita diez minutos

Y de los fallos en ataque, el Real Murcia pasó los fallos en defensa. Porque ya es habitual cada semana que el Real Murcia regale un gol. Y este domingo volvió a ocurrir. Sin hacer absolutamente nada, el Hércules logró adelantarse en el marcador. Lo hizo aprovechando un gran error de Gazzaniga en la salida de balón. El robo a Óscar Gil activaba a un cuadro local que celebró por todo lo alto el debut de Alberto Toril. Porque el exgrana, que jugaba sus primeros minutos tras llegar en el mercado invernal -saltó al campo en el minuto 55-, no falló frente a Gazzaniga, poniendo el 1-0 en el minuto 64.

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Como dice el refrán, a perro flaco todo son pulgas, y esa es la sensación que dejaba el Real Murcia. Porque ni su mejoría había tenido premio. Por un lado pagó su falta de acierto y por otro se condenó tras un nuevo error defensivo, en este caso de Gazzaniga.

Intentó reaccionar Curro Torres rápido. Ortuño y Juan Carlos Real saltaban al campo por Flakus y Palmberg. Posteriormente Pedro León entraría por Jorquera. Pero el gol de Toril ya era una losa demasiado pesada. Lo peor es que no fue la única. Porque en el 85 se acabaría cualquier tipo de esperanza, si es que alguien creía en el milagro. Aunque Gazzaniga reaccionó bien al remate de Guti, en el despeje Toril se adelantó a los defensas granas para sumar su doblete particular.

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