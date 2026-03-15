Hércules-Real Murcia: El Real Murcia, a no echar más leña a la hoguera del descenso

Cuando el Real Murcia perdió el derbi frente al FC Cartagena y comenzó a verse más cerca del descenso que del play off, todo parecía una anécdota puntual. Ayudaba pensar que todavía quedaba el partido pendiente frente al colista Marbella. Y estaba la bala del cambio de técnico, con la llegada de Curro Torres en sustitución de Adrián Colunga. Pero solo 20 días después, el peligro de descender a la Segunda RFEF ya no tiene nada de anécdota. Y es que, tras el derbi y el cambio de entrenador, las victorias tampoco han llegado.

De hecho, el Real Murcia acude esta tarde al Rico Pérez encadenando ya nueve jornadas sin ganar. Ni en el partido aplazado frente al colista fueron capaces los murcianistas de sumar de tres. El empate, unido a la derrota previa frente al Sanluqueño, cayó como una bomba en Nueva Condomina, dejando imágenes de esas que dan escalofríos y que sueles traer malos presagios, como ver a los futbolistas totalmente desquiciados, sin ninguna capacidad de reacción; o como ver a los capitanes, a la conclusión, hablando con aficionados. Imágenes que ponen a temblar hasta a los más optimistas, porque suelen ser el inicio de un mal final, y un mal final para el Real Murcia sería el descenso a Segunda RFEF.

A cerrar el círculo

Es verdad que desde que comenzara 2026, cada previa de partido suele hablarse de la obligación de ganar. Pero, con la competición ya entrando en la recta final, ahora sí que el Real Murcia se está jugando la vida. De hecho, no traerse los tres puntos del Rico Pérez solo serviría para echar más leña a la hoguera del descenso.

Será a las 18.15 horas cuando comience el partido ante el Hércules, un partido en el que el Real Murcia necesita cerrar definitivamente el círculo. Y es que fue ante los alicantinos el pasado 11 de enero cuando comenzó la actual crisis de resultados.

Nadie tras aquel partido, en el que Bustos adelantaba a los granas y Samu Vázquez empataba en los últimos minutos, presagiaba lo que iba a venir después. Porque pese al empate en Nueva Condomina, los de Colunga eran quintos con 30 puntos. Ahora, solo dos meses después, ya nadie piensa en el quinto puesto. Ahora, después de nueve jornadas sin ganar, el murcianismo ya reza para que su equipo asegure la permanencia lo antes posible. Es más, el Real Murcia acudirá al Rico Pérez con un técnico diferente al que se midió al Hércules en NC. Porque Colunga cayó por los malos resultados, aunque la llegada de Curro Torres tampoco ha venido acompañada de esperanza. Dos puntos en tres jornadas son más de lo mismo. Solo hay que mirar la clasificación. Tras el empate del viernes del Nástic, los murcianistas vuelven a empezar la jornada en zona de descenso. De ahí la necesidad de cerrar el círculo logrando una victoria en el Rico Pérez que permita dar algo de esperanza a la afición.

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¿Cambios en el once?

Habrá que ver qué hace Curro Torres para sacar al Real Murcia del infierno en el que anda metido. Pese a afirmar que no le gusta hacer demasiados cambios, en tres jornadas ya ha probado distintas cosas sin resultado. Lo que hace indicar que en el Rico Pérez también hará modificaciones en el once. Veremos si vuelve al centro de la defensa Alberto González o si mantiene a Jorge Sánchez; también está la incógnita de si Palmberg estará en el once tras cumplir dos partidos de sanción o si Juan Carlos Real se mantendrá en el equipo inicial. Pero es en la delantera donde están puestas todas las miradas. Y es que Flakus acumula ya dos semanas en el banquillo, lo que confirma que sus suplencias no eran un capricho de Colunga.