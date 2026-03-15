El FC Cartagena se estrella con un muro frente al Teruel

No supo el Cartagena hacer gol al Teruel. Gran parte de culpa la tuvo Rubén Gálvez, que fue el mejor del partido con cuatro paradas de gran mérito que salvaron a su equipo. El conjunto de Íñigo Vélez fue bastante mejor que su rival en todas las facetas del juego, pero desperdició sus ocasiones y se tuvo que conformar con un punto en su tercer empate a cero consecutivo.

Rubén Serrano marcó en posición antirreglamentaria en la primera parte y también lo hizo Joseda Menargues en la única ocasión del Teruel en el segundo tiempo, pero también fue anulado a buen criterio. Los segundos 45 minutos fueron un asedio albinegro y sólo la madera, el portero y la mala puntería separaron al Cartagena de la victoria.

Lo intentó todo el Cartagena, pero no pudo hacer el gol que le diera los tres puntos. Tercer empate a cero consecutivo del cuadro de Íñigo Vélez, que no logra dar ese golpe en la mesa del play off. Se queda momentáneamente el conjunto albinegro octavo con 40 puntos, sigue a 2 del play off, pero puede alejarse según se den los resultados esta jornada.

Fue mucho mejor el Cartagena en los primeros compases del partido. Tanto, que pudo adelantarse hasta en dos ocasiones muy claras para hacer gol. La primera fue para De Blasis tras una gran jugada colectiva que le plantó sólo ante Rubén Gálvez y la segunda la tuvo Yanis Rahmani en un balón directo a la espalda de la defensa. En ambas se hizo grande el meta turolense para evitar el 1 a 0 que pudo poner a favor el partido desde muy pronto.

A pesar de que no llegó el gol, el Cartagena continuó siendo dueño y señor del partido en la primera parte. El Teruel se ordenó en su campo y bajó el ritmo de llegadas, pero el equipo albinegro lo intentó por ambos costados para tratar de agitar el árbol en busca de los espacios que sí había dejado antes el cuadro visitante.

Agotada la primera media hora de partido apenas se había visto al Teruel en campo rival y así continuó siendo muchos minutos. El Cartagena asfixiaba al contrario en su campo y apretó de nuevo los dientes en busca del gol. Dio un paso adelante Chiki, que lo intentó desde fuera del área y desde dentro sin éxito en dos ocasiones seguidas en el 35.

En fuera de juego

Se barruntaba el tanto del cuadro portuario y un minuto después llegó. Una jugada ensayada de córner terminó con el balón en las mallas visitantes. Por desgracia, fue anulado a buen criterio del colegiado. Jugaron en corto de Blasis y Nacho, centró el argentino al primer palo y Luismi entró para peinar hacia atrás. En el segundo palo apareció Rubén Serrano para fusilar a Gálvez casi sobre la línea, pero en posición antirreglamentaria tras el toque de su compañero.

A cinco minutos del descanso comenzó a despertar el Teruel y cogió por sorpresa al Cartagena. Lo hizo al contragolpe aprovechando lo volcado que se encontraba el cuadro portuario con la velocidad de Merencio y Sergio Moreno por las bandas. Jurado tuvo que cortar un avance del primero ya casi en el área pequeña y en el añadido remató el segundo un córner peligroso que a punto estuvo de poner el 0 a 1.

Asedio en la segunda mitad

Con la rebelión turolense terminó el primer tiempo, pero a la vuelta de vestuarios regresó mejor otra vez el Cartagena. Todo el fútbol era albinegro y las ocasiones comenzaron a aparecer. Chiki dejó sólo a Luismi delante de Gálvez tras recuperar un balón sobre la línea de fondo, pero el mediapunta la envió por encima del larguero con todo a favor. Antes de la media hora, De Blasis estrelló un testarazo en el palo que también mereció subir al marcador.

Mejoró el Cartagena aún más en su combinación y, resultado de ello, las ocasiones fueron cada vez más claras. A la hora de partido entraron Kevin Sánchez y Willy Chatiliez con diferente suerte. El primero se adhirió bien al ritmo del partido y el segundo ingresó con el pie cambiado. Todos sus intentos fueron en vano y el balón terminó siempre en los pies del rival.

En los últimos veinte minutos comenzó el bombardeo al área del Teruel y en uno de ellos volvió a salvar Gálvez un gol cantado. Chiki, que entró solo al segundo palo, remató con fuerza en el área chica y el portero se lanzó para tapar el gol sobre la línea. Para tratar de sacar el máximo de los envíos al área entró Ortuño por Chiki, que peleó contra la zaga y tocó todos los balones con la cabeza, pero no consiguió su propósito.

Contra todo pronóstico, a punto estuvo de dar la sorpresa el Teruel con el segundo gol anulado del partido. En su único disparo a portería de la segunda parte, Joseda Menargues finalizó un contraataque con un disparo fuerte que superó a Lucho García, pero su pared con Sergio Moreno fue en fuera de juego.

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Las fuerzas fueron decayendo y, aunque lo intentó el Cartagena hasta el último aliento, no hubo manera de superar la férrea defensa turolense. Tras seis minutos de añadido llegó el pitido final que celebraron los visitantes y lamentaron los locales. La oportunidad de dar un golpe en la mesa del play off se desvanece.