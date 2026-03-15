El Estepona amarga la renovación de Sebas López en el Lorca Deportiva

El Estepona, equipo que llegaba a Lorca en posiciones de descenso, amargó la renovación del entrenador local, Sebas López, tras llevarse los tres puntos del estadio Artés Carrasco. Los malagueños fueron superiores en el cómputo global, plantearon mejor el partido y tuvieron las mejores ocasiones. Resultado justo ante un Lorca que en esta ocasión ofreció la cara B cuando mejor lo tenía para seguir agarrado a los lugares de privilegio.

El Lorca Deportiva volverá a jugar el próximo domingo a las doce en el estadio Álvarez Claro ante el Melilla.

El técnico Sebas López no pudo contar con el lateral derecho Soler por sanción y los centrocampistas Willy y Álvaro Martínez, por sanción. El entrenador aguileño volvió a confiar en el mismo bloque de los últimos partidos. Ya no hace rotaciones en la portería. Se ha decidido por Fran Arbol como meta titular. Escobar, que volvió de una sanción, ocupó el lateral derecho. El bullense Morros es fijo en la izquierda, lo mismo que los centrales, Sergi y Fromsa. El llegado en el mercado de invierno, Dani García, es fijo en el mediocentro. Había dudas de quién iba a ser su compañero en esa parcela. Finalmente, optó por colocar varios hombres con la intención de tener más el balón y sorprender al equipo de Manolo Sánchez. Con Acevedo por la derecha, el de Albudeite, Álex Peque en la izquierda, Adri Heredia en la media punta y el goleador Naranjo como hombre más adelantado.

La primera parte tuvo varias fases. En los primeros compases fue el Estepona, quien, sabedor de la zona donde se encuentra, zona de descenso, salió apretando más que los locales, quienes se vieron sobrepasados en muchos momentos por el rival. Pese al dominio inicial de los visitantes, el primero que tuvo una ocasión clara fue Gabri López para el Lorca, pero atajó el meta Liceras. Poco después fue Naranjo quien sacó un disparo algo escorado cuyo balón salió rozando el poste. A partir del cuarto de hora, el dominio se equilibró y el Lorca se acercó con peligro. A los diecinueve minutos, Acevedo sacó un disparo desde el semicírculo y el balón salió fuera por poco.

Cumplida la media hora, otra vez el Estepona fue el dueño del partido. Tuvo más intensidad, ganaba los duelos y pudo marcharse al descanso con una ventaja holgada. En el minuto treinta, el capitán Sergi Monteverde sacó en la misma línea de gol un balón que bien pudo ser el primer gol del Estepona. Una acción con bastante suerte, ya que el cuero tropezó en Fran Árbol y no entró en su portería, de milagro. En pleno dominio del Estepona, llegó otra acción que en condiciones normales debió terminar en gol. Heber, en una situación inmejorable, libre de marca, disparó cruzado, pero el esférico salió fuera por muy poco. Terminó la primera parte con la sensación de que el Lorca iba ganando un punto, ya que el Estepona fue superior y dispuso de las ocasiones más claras.

Mucho tenía que mejorar el equipo lorquino, sobre todo en velocidad e intensidad, si quería ganar el partido. El Estepona, mucho más comprometido. En los primeros minutos de la renovación, la cara del Lorca fue muy distinta. Metió una marcha más, y daba la impresión de que iba a ser el Lorca de las mejores ocasiones. Sin embargo, enfrente tuvo un equipo muy serio que sabía lo que quería y en ningún momento dio la impresión del lugar que ocupa en la clasificación. Una vez que se sacudió el dominio local de los primeros compases, volvió a adueñarse del partido. Pasado el cuarto de hora, se adelantó en el marcador. Socavón defensivo del Lorca y Manu Expósito se plantó ante Fran Arbol, a quien batió. Mazazo para el equipo lorquino que jamás podía imaginar lo que estaba pasando, sobre todo los aficionados que en menor número asistieron al partido.

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En pleno despropósito de los locales llegó el segundo. Sandji disparó al palo y el rechace lo convierte Ariel Herrero. Pese a los numerosos cambios que introdujo Sebas López, no hubo poder de reacción. Se vio la peor versión del equipo lorquino, que solo dispuso de un tímido acercamiento antes del final por mediación de Naranjo. Escasa aportación de los hombres que salieron de refresco y decepción en la parroquia local cuando el colegiado decretó el final del partido.