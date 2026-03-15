Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque industrial de El PuntalElecciones Castilla y LeónReal Murcia contra el HérculesOpen HousePlatos preparados
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Carreras populares

Dos clásicos se imponen en la Carrera Base Aérea de Alcantarilla

La murciana María Martínez y el fuentealamero Antonio Martínez Ardil ganan la duodécima edición de una prueba con más de tres mil quinientos participantes

Encuentra tu foto en la carrera de la Base Aérea de Alcantarilla

Encuentra tu foto en la carrera de la Base Aérea de Alcantarilla

Ver galería

Encuentra tu foto en la carrera de la base aérea de Alcantarilla / Juan Carlos Caval

Dioni García

Dioni García

Alcantarilla es una ciudad que cuenta con un amplio calendario de carreras populares con una gran participación. Y la prueba que organiza la Base Aérea que tiene su sede en la localidad está más que consolidada y es una de las citas estrella todos los años del mes de marzo. En la duodécima edición, la respuesta volvió a ser masiva, con dos distancias, 14 y 5 kilómetros, con un recorrido exigente pero a la vez atractivo.

La murciana María Martínez Alburquerque, por segundo domingo consecutivo, subió a lo más alto del podio. El pasado 8 de marzo lo hizo en la Carrera de la Mujer del Diario La Opinión, y en esta ocasión, con un registro de 54:32, entró en solitario en la línea de meta. La segunda plaza fue para Malú Ortín, con 57:15, y la tercera, para Lucía Guzmán, con 58:10. En hombres, el atleta de Las Palas de Fuente Álamo Antonio Martínez Ardil logró la victoria con 47:27, seguido por Raúl Martínez Garrido (47:40) y José Hernández González (48:09).

Campeones por categorías

Por categorías, los ganadores fueron María Férriz y José González (M35), Lucía Guzmán y Antonio Martínez (M40), Ana Isabel Fernández y Eugenio Morales (M45), Mar Gómez Nicolás y Manuel López (M50), Josefa Muñoz y Willy Gallegos (M55), Cristina Fons y Eduardo Escolar (M60), Antonia Ruipérez y Eusebio Olivares (M65), Hanne Salminen y Pepe Gálvez (M70), Pepe Gálvez y Elena Montesinos (sub-23), y María Martínez y Raúl Martínez (senior). En total, más de 1.700 participantes cruzaron la línea de meta en la calle Mayor.

Noticias relacionadas

Los 5K, para Mónica García y Fernando Rodríguez

En la distancia corta, de cinco kilómetros, Mónica García Candel y Fernando Rodríguez Lapaz fueron los vencedoras. La campeona femenina cruzó la línea de meta con un registro de 20:54, seguida de Marta Peñalver Ramón, que entró con el mismo tiempo, y Arancha Belchí Cerón (21:31). En hombres, Rodríguez ganó con 15:39, a un ritmo de 3:07 el kilómetro, completando el podio Francisco Ruzafa (15:49) y Jonatan Riquelme (16:31). Más de mil seiscientos participantes cruzaron la meta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents