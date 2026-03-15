Dos clásicos se imponen en la Carrera Base Aérea de Alcantarilla

Alcantarilla es una ciudad que cuenta con un amplio calendario de carreras populares con una gran participación. Y la prueba que organiza la Base Aérea que tiene su sede en la localidad está más que consolidada y es una de las citas estrella todos los años del mes de marzo. En la duodécima edición, la respuesta volvió a ser masiva, con dos distancias, 14 y 5 kilómetros, con un recorrido exigente pero a la vez atractivo.

La murciana María Martínez Alburquerque, por segundo domingo consecutivo, subió a lo más alto del podio. El pasado 8 de marzo lo hizo en la Carrera de la Mujer del Diario La Opinión, y en esta ocasión, con un registro de 54:32, entró en solitario en la línea de meta. La segunda plaza fue para Malú Ortín, con 57:15, y la tercera, para Lucía Guzmán, con 58:10. En hombres, el atleta de Las Palas de Fuente Álamo Antonio Martínez Ardil logró la victoria con 47:27, seguido por Raúl Martínez Garrido (47:40) y José Hernández González (48:09).

Campeones por categorías

Por categorías, los ganadores fueron María Férriz y José González (M35), Lucía Guzmán y Antonio Martínez (M40), Ana Isabel Fernández y Eugenio Morales (M45), Mar Gómez Nicolás y Manuel López (M50), Josefa Muñoz y Willy Gallegos (M55), Cristina Fons y Eduardo Escolar (M60), Antonia Ruipérez y Eusebio Olivares (M65), Hanne Salminen y Pepe Gálvez (M70), Pepe Gálvez y Elena Montesinos (sub-23), y María Martínez y Raúl Martínez (senior). En total, más de 1.700 participantes cruzaron la línea de meta en la calle Mayor.

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Los 5K, para Mónica García y Fernando Rodríguez

En la distancia corta, de cinco kilómetros, Mónica García Candel y Fernando Rodríguez Lapaz fueron los vencedoras. La campeona femenina cruzó la línea de meta con un registro de 20:54, seguida de Marta Peñalver Ramón, que entró con el mismo tiempo, y Arancha Belchí Cerón (21:31). En hombres, Rodríguez ganó con 15:39, a un ritmo de 3:07 el kilómetro, completando el podio Francisco Ruzafa (15:49) y Jonatan Riquelme (16:31). Más de mil seiscientos participantes cruzaron la meta.