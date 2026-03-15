El Caesa Cartagena sueña con el milagro de la permanencia tras ganar al Melilla

El Caesa Cartagena se jugaba la vida ante el Melilla. Solo el triunfo mantenía las opciones de salvación del conjunto portuario, prácticamente obligado a realizar un pleno de victorias con los equipos de la parte baja de la tabla. En la primera final, el cuadro de la trimilenaria cumplió con su trabajo (82-68) para derrotar a un equipo norteafricano con todo perdido en la liga, pero que vendió cara su derrota, como corresponde a un grupo de profesionales. Llegar a este punto ha sido la consecuencia de un cúmulo de errores y malas decisiones en la última temporada, en la que el club ha coqueteado con los puestos de descenso.

Roberto Blanco buscaba inaugurar su casillero de triunfos como técnico albinegro ante su afición y lo logró. A base de insuflar fe en el triunfo a su plantilla. Consciente de que la victoria era el único salvavidas al que podían aferrarse para mantener alguna esperanza para seguir en la Primera FEB, los cartageneros comenzaron mucho más intensos y centrados que los melillenses, a los que les costó centrarse sobre la pista.

Un parcial de 14-7 en los primeros minutos puso al frente del marcador a los albinegros, que superaban a los norteafricanos en sus acciones y rompían constantemente su línea de pase, aunque les costaba abrir hueco en el marcador. Hasta en tres ocasiones consiguieron siete puntos de ventaja, lo que obligó a Rafa Sanz, a pedir el primer tiempo muerto con 18-11 en el electrónico. Todavía tuvieron que pasar algunos minutos más hasta que los visitantes le cogieron la medida al encuentro y redujeron las diferencias (21-16).

Ficha técnica Grupo Caesa Seguros Cartagena: Garuba (12), Domenech (3), Svejcar (12), Webster (15), Faverani (15) -cinco inicial-; Martín (5), Idehen (3), Rivera (6), Harguindey, Polynice (7), Ayesa y López Santana (4). Melilla Ciudad del Deporte: Godspower (3), Ceccardi (12), Cruz (8), Hoover (8), Caicedo (9) -cinco inicial-; Stilma (7), García (9), Díaz, Rodríguez (9), Krutous, Córdoba (1) y Bergstedt (2). Marcador cada cuarto: 21-16, 38-33 (descanso); 63-46 y 82-68 (final) Árbitros: Lema Parga, Martín Vázquez y Lázaro Rodríguez. Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena.

Los hombres de Roberto Blanco volvieron a la pista bastante más despiertos que los melillenses, que mantenían una parsimonia sobre el parqué que les hacía cometer numerosos errores, lo que sirvió a los locales para alcanzar su máxima ventaja hasta ese momento (60-45). Veintisiete minutos les costó a los portuarios tomar el control absoluto del encuentro, ya que los norteafricanos no encontraban soluciones para superar a un adversario que jugaba más a base de intensidad que de calidad.

Los de la Ciudad Autónoma se precipitaban en muchas de sus acciones, en lugar de buscar soluciones más elaboradas ante un adversario que tenía muchas facilidades para imponer su estilo de juego. Una canasta de Garuba al final del tercer periodo permitió a los trimilenarios arrancar los diez minutos finales con diecisiete puntos de ventaja (63-46). Los errores y las pésimas decisiones en ataque, unidas a la intensidad de los cartageneros, provocó que los visitantes tardasen en anotar su primera canasta en juego frente a un rival que tenía en Garuba a su principal exponente en ataque y no eran capaces de frenarlo.

A menos de ocho minutos del final alcanzaron los locales su máxima renta (69-49). Era la primera vez que alcanzaban los 20 puntos de ventaja, lo que obligaba a los maños a tirar de épica si querían hacerse con la victoria.

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En definitiva, el Grupo Caesa Cartagena alcanzó una victoria que le da vida ante un Melilla que ha perdido prestaciones y oxígeno, sin apenas crédito. Una victoria le separa del descenso que ocupa ahora el Palmer. La velocidad de Garuba y Webster, le gestualidad de Faverani que se sacó de la chistera los trucos olvidados, concedieron al conjunto de Roberto Blanco una victoria que reafirma sus posibilidades de salvación. El baloncesto no entiende de romanticismos. Con escaso potencial el equipo albinegro se instaló en la gloria la temporada pasada. La realidad se acaba imponiendo.