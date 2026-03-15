Betis y Celta prolongan su pulso por la quinta plaza con un empate.

El Betis y el Celta empataron a uno este domingo en el estadio La Cartuja en un partido vibrante entre dos equipos que quieren ser quintos, por lo que este resultado mantiene apretada la lucha, aunque con tres puntos más para el conjunto andaluz.

El delantero Ferran Jutglà, con un gol a los cuatro minutos, puso en ventaja al Celta en una primera parte en la que fue mejor, pero en la segunda mostró otra cara el Betis y, también a los cuatro minutos de la reanudación, Héctor Bellerín firmó el 1-1 definitivo.

Este partido fue un paréntesis de los dos representantes españoles en la Europa League, que luchan por acceder a los cuartos del torneo, algo que deberán pelear el próximo jueves después de que los resultados en la ida de los octavos de esta semana no fuera favorables, con una derrota en Atenas de Betis ante el Panathinaikos (1-0) y un empate en Vigo del Celta frente al Olympique de Lyon (1-1).

Pese a esta circunstancia, el partido de LaLiga no era uno más de la competición, ya que en La Cartuja estaba la quinta plaza de la clasificación en juego, puesto que al final del torneo puede tener el premio extra la 'Champions'.

Con los andaluces en la quinta plaza con 43 puntos y los gallegos sextos con tres menos, también se disputaba quedarse con el coeficiente particular después de que en la primera vuelta empataran a uno en la sexta jornada en el partido del estadio de Balaídos.

El primer golpe lo dieron los celestes. No se había cumplido el minuto cuatro y una recuperación de los visitantes, gracias a su presión muy adelantada, le dejó el balón a Ferran Jutglà, quien remató desde lejos y por bajo para sorprender al meta Álvaro Valles, que no supo sujetar la pelota y se le metió mansamente por debajo de su cuerpo.

Empezó así una misión cuesta arriba para los verdiblancos, y pudo ser peor, porque al borde del cuarto de hora Pablo Durán remató con mucha intención ajustado a un palo y poco después otra vez Ferran Jutglà hizo trabajar a Álvaro Valles, quien ahora sí evitó el gol con una gran parada.

Avanzó el partido sin que el Betis reaccionara al no tener conexión entre la zona de creación y la ofensiva, todo lo contrario que el Celta, que estuvo mucho tiempo con el balón alejado de su área y con más intención en la contraria, por lo que a la media hora Pablo Durán volvió a tener una clara y otra vez remató desviado.

Pareció que ese susto hizo reaccionar a los locales y que fue un punto de inflexión para que el juego se volcara hacia la portería que defendió el rumano Ionut Radu. Eso valió para que Marc Bartra, a la salida de un córner, sumara la primera intentona clara del Betis.

Antes del descanso llegó otra buena del equipo sevillano, en un centro de Pablo Fornals y remate del marroquí Ez Abde, sin que ya hubiera tiempo para mucho en la primera parte y que se dejara todo abierto para el segundo período.

Si el Celta marcó poco antes de que se cumplieran los primeros cuatro minutos de la primera parte, el Betis hizo lo mismo tras la reanudación, en esta ocasión en un pase al hueco de Aitor Ruibal y una buena definición de Bellerín, quien logró el empate y además su primer tanto en LaLiga como bético.

Los locales fueron otros y se mostraron mas intensos, lo que también motivó que entraran las primeras dudas en los visitantes, aunque los cambios fueron de jugadores de ataque en los dos equipos y ello mostró que lo que valía era la victoria.

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Con esas ganas de ganar en ambos bandos se entró en la recta final del choque, en la que el marcador pudo caer de cualquier lado pero se quedó en un empate que se puede considerar justo por lo visto en el terreno.