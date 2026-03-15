El Alhama ElPozo busca hacer borrón y cuenta nueva tras el parón

Esta mañana a las 12.30, el estadio lorquino Artés Carrasco va a acoger el partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga F que va a enfrentar al Alhama ElPozo y al Sevilla.

Tras tres semanas de descanso, vuelve esta competición. Quizá el parón le haya venido bien al equipo alhameño, ya que ha recuperado a todas las jugadoras que tenía tocadas. El equipo de Randri ha venido jugando partidos amistosos ante equipos extranjeros que han estado haciendo por la Región de Murcia la pretemporada invernal.

El Alhama ElPozo suma números muy negativos. Pese a ello, la permanencia está a un punto. Según su técnico, «hemos analizado todo, hemos estudiando donde podemos estar fallando y creo que vamos a ser otro equipo. Dependemos de nosotras y sabemos que podemos conseguir la permanencia».

El Sevilla ya ganó al Alhama en la primera vuelta, 2-1, en un partido donde las azulonas estuvieron muy bien pese a jugar en inferioridad numérica durante muchos minutos, llegando a acariciar el empate. Randri se deshace en elogios hacia el equipo sevillano: «Seguramente su entrenador sea el mejor de la categoría. Me gusta mucho como juega el Sevilla que llega a este partido con la flecha hacia arriba, pero si hacemos las cosas bien podemos quedarnos con los tres puntos».

El Alhama no sabe lo que es ganar en el estadio Artés Carrasco, ya que las dos victorias que ha conseguido en la presente campaña fueron en Pinatar Arena y en Logroño.

Los números dan como favoritos al Sevilla, que es quinto clasificado con treinta y seis puntos. Ha marcado diecinueve goles más y ha encajado veinticinco menos.

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La colegiada madrileña Alicia Espinosa será la encargada de dirigir el partido.