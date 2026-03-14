El UCAM Murcia regresa a casa ante un ‘gigante dormido’

No deja de ser sorprendente que el Dreamland Gran Canaria de la temporada 2025-2026, equipo visita hoy (19:00 horas, DAZN) en el Palacio de los Deportes al UCAM Murcia CB, sea el que peor ataca de toda la ACB, con un promedio de 79,5 puntos. También llama la atención que teniendo pívots como Labeyrie, Metu,Pierre Pelos y Mike Tobey, sea el penúltimo en rebotes con una media de 33,1 capturas. De igual modo, asombra que sea el antepenúltimo de la competición en asistencias (15,8) y en porcentaje de tres puntos (31,6%) contando en el plantel con jugadores como Carlos Alocén, Kassius Robertson o Nico Brussino. Y para cerrar un círculo negativo que se ha instalado este curso en torno al conjunto de Las Palmas de Gran Canaria, presenta un 71,2% en tiros libres, el segundo peor de toda la ACB.

Sito Alonso: "Hemos notado el peso de estar tiempo fuera de casa" Admite Sito Alonso que «puede que ahora mismo estemos en un momento complicado físicamente, pero ojalá todos los momentos complicados fueran como éste», quien también apuntó ayer que «creo que lo único que hemos notado es el peso de estar tanto tiempo fuera de casa; nos fuimos el sábado y volvimos jueves, y eso pasa factura», declaró. Además, en la previa del duelo ante el Gran Canaria de hoy en el Palacio, aprovechó el técnico ocasión para hacer un llamamiento a la afición contra el Gran Canaria: «El público será fundamental para nosotros en los siguientes partidos y sobre todo en el de esta jornada. Sin los aficionados seremos mucho más vulnerables». En la primera vuelta el cuadro universitario cayó por 77-72 en Las Palmas el 3 de enero dentro de la undécima jornada de la competición y el técnico aludió a ese precedente. «Nos vimos superados físicamente en muchas ocasiones y eso es lo único que pido que no ocurra esta vez», manifestó y, con respecto al rival que tendrán enfrente, resaltó que «no se puede olvidar que es un equipo que durante los últimos años jugó los play off y ganó títulos». Por último, sobre las rotaciones provocadas por las lesiones, afirmó que «por suerte es algo que conocemos; estamos acostumbrados y no nos afecta demasiado. En Sopot tuvimos 5 bajas y en Rostock otras 3, son cosas que hay que tener en cuenta y hacernos a ellas. Es cierto que, al avanzar en la temporada, las rotaciones no deseadas pueden afectarnos físicamente pero no podemos pensar todo el tiempo en ello», concluyó.

El Gran Canaria, en cualquier caso, es un ‘gigante dormido’. Las confianzas ante el conjunto de Jaka Lakovic, pese a que presenta un balance de solo 7 victorias por 14 derrotas, justo el opuesto al UCAM, que tiene 14-7 después de la dura derrota sufrida ante el Valencia Basket el pasado domingo, se pueden pagar caras. Además, los universitarios, que regresan a casa justo un mes después de su último partido ante el San Pablo Burgos, no están en un momento de frescura en su juego como el que mostraron antes de las Ventanas FIBA. Y a esa falta de fluidez contra los taronja y en el último cuarto del duelo del pasado miércoles ante el Reggio Emilia, se suman las dudas en forma de lesiones, todas en el mismo puesto. Todo hace indicar que el cubano Howard Sant-Roos, que descansó por cuestiones médicas el pasado miércoles en el partido de la FIBA Europe Cup -sufrió un esguince de tobillo ante el Valencia-, y Will Falk, pese a que sufre la misma dolencia, estarán a las órdenes de Sito Alonso. Quien prácticamente está descartado es el estonio Sander Raieste, un jugador clave en el rebote que en el choque europeo se retiró lesionado con molestias musculares en el aductor. «Es algo que no me preocupa en exceso; si pueden jugar, jugarán. Imagino que Sant-Roos se probará, y Raieste aún está pasando pruebas, pero casi con total seguridad, no podrá jugar este partido», declaró el entrenador, Sito Alonso.

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En el Gran Canaria, que solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos, ante el colista Covirán Granada, es novedad el interior Chimezie Metu. Ha entrado en la convocatoria y ha viajado a Murcia, pero su participación está en duda. No jugó ni el pasado domingo contra el Real Madrid ni el miércoles en la derrota contra el Tenerife en la Basketball Champions League.