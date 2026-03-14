El UCAM Murcia se reencuentra consigo mismo en el Palacio

Un mes. Ese el tiempo que llevaba el UCAM Murcia CB sin pisar el Palacio de los Deportes y parecía que lo echaba en falta. Porque después de la Copa del Rey, el parón de las ventanas FIBA y un poco de apatía en el regreso a la rutina, el conjunto universitario se ha reencontrado consigo mismo con la victoria frente al Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa (87-76).

Eso sí, las buenas sensaciones no llegaron de golpe. Y es que fue con el paso de los minutos conforme el UCAM Murcia fue recordando quién era sobre el parqué de casa. Volvía a su hogar y lo hacía sin Sander Raieste, que sufre una rotura fibrilar en el aductor que puede mantenerle varias semanas de baja, pero lo hacía junto al calor de sus aficionados y de un Howard Sant-Roos (14 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias) que sacó a relucir todos sus galones.

Porque ante la ausencia de Raiste, el alero cubano reapareció tras superar su esguince de tobillo que le impidió jugar en Italia el pasado miércoles. Secundado siempre en la posición de tres por Will Falk (6 puntos y 7 rebotes), que salió ovacionado al término de partido gracias a su esfuerzo y empuje que introdujo desde el inicio, los de Sito Alonso lograron sacarle brillo a un partido que parecía que no lo tenía.

Y es que tan solo los chispazos en ataque de Forrest y DeJulius (31 puntos entre ambos), especialmente en la primera mitad, parecía mantener a raya a su rival durante unos primeros veinte minutos algo espesos. Sin embargo, el paso por vestuarios, y la segunda mitad trajeron de vuelta la versión más habitual del UCAM Murcia, donde se añadió también Kelan Martin con un 3/5 desde el triple.

Si en su enfrentamiento en la primera vuelta ante el Dreamland Gran Canaria el equipo murciano cayó al descuidar su identidad, este duelo le sirvió para encontrar de nuevo su camino. Una trayectoria que ya le permite contar con cuatro victorias las cinco jornadas que se han disputado de la segunda vuelta y que le permiten contar con 15 triunfos en 22 encuentros. Números ya que en pleno mes de marzo pueden a ayudar a florecer el play off.

Falk coloca el listón

Ante la baja ya confirmada de Raieste, al sufrir una rotura en el aductor, apostó Sito Alonso por Will Falk de inicio en el quinteto y el alero fue el gran protagonista del arranque. Dos minutos en los que la intensidad del jugador sueco marcaron el listón de un UCAM Murcia que controló al Dreamland Gran Canaria. En la primera acción, tras errar un triple, Falk provocó una pérdida rival que acabó en mate de Cacok y sacó el adicional en una gran ación de contragole (4-0). Sin embargo, el conjunto canario se fue rearmando con un Mike Tobey muy acertado en ataque (5-9). Howard Sant-Roos, quien se perdió el partido en Italia por un esguince de tobillo, reapareció con las primeras rotaciones. Fue entonces cuando DeJulius y Nakic contestaron desde el triple al paso adelante visitante (11-11), pero se abrió un periodo de errores por ambos conjuntos que dejó un final de cuarto igualado (15-15).

El UCAM aprieta el acelerador

Si Falk destacó en el primer cuarto, en el segundo fue el turno de Sant-Roos. El alero volvió a poner por delante al UCAM en el marcador (20-17) y frenó a Brussino mientras que Forrest comenzó a dinamitar el partido con dos grandes acciones consecutivas (24-17). Tuvo que solicitar tiempo muerto Lakovic tras el parcial de 9-2 y sirvió para reactivar a los suyos, pero no perdió la concentración atrás el equipo universitario durante estos minutos, donde el base norteamericano consiguió un nuevo triple (29-18). Buscó acercarse el Gran Canaria con las canastas de Pelos y Alocén, aunque el UCAM mantuvo los once puntos de ventaja con dos tiros libres de Falk (35-24). Sin embargo, a dos minutos para el descanso, le costó al equipo de Sito Alonso mantener ese nivel en ataque y tras un parcial de 0-6 solicitó tiempo muerto (35-30). Dos acciones de DeJulius trataron de espolear a los universitarios, aunque no fueron suficientes para marcharse con un colchón más grande ante la dificultad para encontrar el brillo en su juego (37-30).

DeJulius continúa anotando

Comenzó la segunda parte el UCAM con su quinteto inicial y lo cierto es que logró lo que buscaba con un parcial de 6-0 gracias a mantener su intensidad en el juego (43-30). Lo tuvo que parar Lakovic a los dos minutos del tercer cuarto, al elevarse la distancia hasta los 13 puntos en el marcador, aunque DeJulius se erigió como referente anotador y desde el triple dejaba sin opciones a cada intento de su rival (48-33). Fue entonces cuando el UCAM intentó tomar el control del partido desde el ataque, siendo mucho más incisivo e intentando encadenar mejores defensas. Así fue ganando más confianza y consiguió abrir más hueco con un triple de Sant-Roos a cuatro minutos para cerrar este periodo (53-36). Se mostró mucho más entonado el Gran Canaria, que en cuestión de segundos consiguió darle un buen mordisco a la distancia en el marcador, pero los triples de DeJulius y Kelan Martin, sumado a los contragolpes de Forrest y Sant-Roos, situaron al UCAM cerca de la veintena (65-48).

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Reencuentro con la felicidad

Forrest continuó a lo suyo, con un triple para abrir un último cuarto en el que el UCAM no debí darle esperanza alguna al Gran Canaria (68-56). No obstante, encontró dificultades para hacer daño en los ataques estáticos y un triple de Samar para un parcial de 3-11 provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (68-59). Sin embargo, cuando el equipo canario comenzó a tener más confianza en sí mismo, en poner en más aprietos al UCAM en busca de la remontada, apareció Kelan Martin con dos triples casi consecutivos para establecer los 11 puntos de renta con cuatro minutos por disputarse (74-63). Se sumó también Sant-Roos, con otro lanzamiento exterior y un robo en la siguiente acción que levantó al Palacio, y el UCAM consiguió elevar el ritmo gracias a su intensidad defensiva. La frustración provocó que Tobey cometiera una antideportiva sobre Ennis que casi fue el punto y final (78-65). Un mate de Cacok a una mano redondeó el buen momento universitario y el UCAM no bajó el ritmo hasta el último segundo (87-76).