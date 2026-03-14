Fútbol
Prueba del Águilas en Extremadura para continuar liderando la clasificación
Los de Adrián Hernández viajan al Francisco de la Hera a la caza de otro resultado positivo
Uno de los partidos más interesantes de la jornada en el Grupo IV de Segunda Federación se disputa esta tarde (18:00 horas) en el Francisco de la Hera en Almendralejo. El Águilas FC visita al Extremadura, una cita entre dos de los equipos llamado a estar luchando por el ascenso de categoría. Para Los extremeños puede suponer engancharse a los favoritos, mientras que para el equipo costero sacar un resultado positivo supondría seguir una jornada más en los más alto de la clasificación. «Es un equipo muy productivo, capaz de hacer daño en transiciones, en juego posicional y cuando tiene el balón, tiene mucho dinamismo en tres cuartos y es muy difícil de sostener defensivamente», analizó el entrenador blanquiazul Adrián Hernández sobre su rival, quien también considera que la clave del partido estará en evitar que el Extremadura «se sienta cómodo con el balón y obligarle a correr detrás del juego». El técnico está pendiente de varios jugadores con molestias, como el extremo Javi Pedrosa y el portero Salcedo, que terminaron el pasado domingo con molestias, además del central Uri. Recupera a Adri Pérez.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Un incendio en un ático de San Antón, en Murcia, se salda con un fallecido
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: 'Asados, arlequines y música en directo
- López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos
- Estamos asfixiados: Ayuntamiento de Murcia, cambia los autobuses': las quejas ciudadanas se suman a la huelga de conductores
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región de Murcia: Open House, festival latino, mercado medieval y más
- Armas de fuego sin custodia durante horas en Mazarrón por la comida de Navidad de la Policía Local