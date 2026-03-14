Prueba del Águilas en Extremadura para continuar liderando la clasificación

Uno de los partidos más interesantes de la jornada en el Grupo IV de Segunda Federación se disputa esta tarde (18:00 horas) en el Francisco de la Hera en Almendralejo. El Águilas FC visita al Extremadura, una cita entre dos de los equipos llamado a estar luchando por el ascenso de categoría. Para Los extremeños puede suponer engancharse a los favoritos, mientras que para el equipo costero sacar un resultado positivo supondría seguir una jornada más en los más alto de la clasificación. «Es un equipo muy productivo, capaz de hacer daño en transiciones, en juego posicional y cuando tiene el balón, tiene mucho dinamismo en tres cuartos y es muy difícil de sostener defensivamente», analizó el entrenador blanquiazul Adrián Hernández sobre su rival, quien también considera que la clave del partido estará en evitar que el Extremadura «se sienta cómodo con el balón y obligarle a correr detrás del juego». El técnico está pendiente de varios jugadores con molestias, como el extremo Javi Pedrosa y el portero Salcedo, que terminaron el pasado domingo con molestias, además del central Uri. Recupera a Adri Pérez.