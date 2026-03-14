Nadie dijo que iba a ser fácil para el Águilas FC

Fue cuando más duele en el tiempo añadido, cuando el local Zarfino, tras rematar un córner, provocaba la derrota del Águilas FC en su visita al CD Extremadura. Una cita que si en la primera parte los locales tuvieron sus ocasiones de gol y más dominio de balón, en el segundo periodo los costeros fueron mejores que su rival, pero como en el primer acto, sin ocasiones de gol.

Un partido con jugadas que pudieron marcar la cita, como un penalti muy reclamado por el equipo de Adrián Hernández cuando se supera la media hora y Chris Martínez caía al regatear al portero Rodador, pena máxima que no señaló el colegiado. En la segunda entrega, el equipo costero, más incisivo, tuvo sus ocasiones, pero ni Chris, ni Espinosa, ni Adri llegaban a poder rematar balones que podían lograr un gol que se les negaba.

La cita arrancó con un lanzamiento lejano de Manu Ramírez, que despejó de puños Nico Rodríguez. El balón era de los locales, pero llegando sin peligro a la portería blanquiazul y cuando llegaban se encontraba con Nico Rodríguez, como sucedió con lanzamientos de Manchón y Diego Díaz.

Cuando se superaba la media hora, los de Adrián Hernández comenzaron a jugar en terreno contrario, creando ocasiones. Johan Terranova entraba en el área local sin opciones de buscar portería y Chris Martínez llegaba a regatear al portero Rodador, cayendo en el regate, sin apreciar el colegiado que la jugada se pudiera castigar con penalti.

En el segundo acto los costeros fueron más ofensivos, llegando al área de Rodador y creando ocasiones. Nada más comenzar Chris Martínez remataba obligando al portero Rodador a enviar a córner con apuros. Córner que no encontró el remate de Adri Pérez, ni de Aitor. Tampoco llegaba Espinosa a un centro de Mario Abenza. Los locales daban alguna señal como el lanzamiento de Frodo que despejo Nico Rodríguez.

Un partido que parecía estar abocado al empate, pero fue en el tiempo añadido cuando Zarfino, tras rematar un córner, privó al Águilas FC de sumar un punto ante un rival directo para luchar por el ascenso.

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Un empate que deja el derbi regional de la próxima jornada ante el UCAM Murcia como una final, puesto que el colchón de puntos que tenían los costeros se ha perdido.