El murciano Fermín Aldeguer estará en el Gran Premio de Brasil

El Mundial de MotoGP desembarca este 2026 por primera vez en décadas en Brasil. El trazado de Goiania acogerá la segunda prueba del campeonato el próximo fin de semana tras el Gran Premio de Tailandia en el que se impuso Marco Bezzecchi y de donde el mazarronero Pedro Acosta salió como líder tras ganar la carrera al sprint y ser segundo.

En la cita brasileña podría estar ya Fermín Aldeguer, quien se perdió la prueba inaugural por una inoportuna lesión. Según confirmó el equipo Gresini, el murciano, el primero de la historia en ganar una carrera en la máxima categoría, viajará a Brasil con el equipo para poder disputar el GP, aunque deberá pasar el habitual control médico el jueves, antes de que empiece la acción en pista.

"Fermín Aldeguer volará a Goiânia con el objetivo de obtener la autorización para competir", apuntó el equipo en redes sociales, adjuntando una imagen del piloto simulando el cartel de una película, un formato que ha convertido ya en emblema la escuadra de Nadia Padovani.

El propio Aldeguer ha compartido la publicación junto a un vídeo en el que se le puede ver entrenando en una moto de calle, tomando sensaciones antes de incorporarse a la competición. Junto a él trabajó el piloto de Superbikes Borja Jiménez. El miércoles también entrenó en el Circuito Yepes Motor, en Sucina, al manillar de una Ducati Panigale V2 y la Yamaha con la que se accidentó en enero.

Cabe recordar que el piloto murciano se ha perdido, además de la primera carrera, los primeros test de pretemporada que tuvieron lugar en el mes de febrero en Sepang y Buriram.

Accidente en pretemporada

Aldeguer sufrió una dura caída el pasado mes de enero mientras entrenaba con una moto de calle en el Aspar Circuit de Valencia y tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y empezar un período de recuperación.

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Desde entonces se han cumplido casi dos meses en los que el murciano ha completado sesiones de alta intensidad para acortar los plazos e incorporarse al campeonato lo antes posible.