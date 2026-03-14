Liga Endesa: UCAM Murcia - Dreamland Gran Canaria, en directo

En directo: UCAM Murcia - Dreamland Gran Canaria (19.00 horas, DAZN)

Primer cuarto

Ante la baja ya confirmada de Raieste, al sufrir una rotura en el aductor, apostó Sito Alonso por Will Falk de inicio en el quinteto y el alero fue el gran protagonista del arranque. Dos minutos en los que la intensidad del jugador sueco marcaron el listón de un UCAM Murcia que controló al Dreamland Gran Canaria. En la primera acción, tras errar un triple, Falk provocó una pérdida rival que acabó en mate de Cacok y sacó el adicional en una gran ación de contragole (4-0). Sin embargo, el conjunto canario se fue rearmando con un Mike Tobey muy acertado en ataque (5-9). Howard Sant-Roos, quien se perdió el partido en Italia por un esguince de tobillo, reapareció con las primeras rotaciones. Fue entonces cuando DeJulius y Nakic contestaron desde el triple al paso adelante visitante (11-11), pero se abrió un periodo de errores por ambos conjuntos que dejó un final de cuarto igualado (15-15).

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Segundo cuarto

Si Falk destacó en el primer cuarto, en el segundo fue el turno de Sant-Roos. El alero volvió a poner por delante al UCAM en el marcador (20-17) y frenó a Brussino mientras que Forrest comenzó a dinamintar el partido con dos grandes acciones consecutivas (24-17). Tuvo que solicitar tiempo muerto Lakovic tras el parcial de 9-2 y sirvió para reactivar a los suyos, pero no perdió la concentración atrás el equipo universitario durante estos minutos, donde el base norteamericano consiguió un nuevo triple (29-18). Buscó acercarse el Gran Canaria con las canastas de Pelos y Alocén, aunque el UCAM mantuvo los once puntos de ventaja con dos tiros libres de Falk (35-24). Sin embargo, a dos minutos para el descanso, le costó al equipo de Sito Alonso mantener ese nivel en ataque y tras un parcial de 0-6 solicitó tiempo muerto (35-30). Dos acciones de DeJulius trataron de espolear a los universitarios, aunque no fueron suficientes para marcharse con un colchón más grande ante la dificultad para encontrar el brillo en su juego (37-30).