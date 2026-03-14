El Jimbee Cartagena, sin margen para la distracción

La euforia, cuando es legítima, tiene el don de nublarlo todo. Y la que recorre estos días el vestuario del Jimbee Cartagena es de las que dejan huella: la victoria ante el Kairat Almaty, resuelta con una goleada en una noche mágica que abrió de par en par las puertas de la Final Four de la Champions League, ha instalado la ilusión europea al conjunto cartagenero. Sin embargo, el calendario no entiende de emociones ni aguarda a que los ánimos se serenen. A las 12:00 (televisado por Teledeporte) de este sábado, el Jimbee debe comparecer en la pista del Barça con la cabeza puesta exclusivamente en los tres puntos. La Copa de España, que arranca el próximo jueves y que se erige como el torneo más especial de la temporada, puede esperar. La liga, no.

El choque llega en un momento delicado para los intereses clasificatorios del equipo dirigido por Duda. El Jimbee ocupa la sexta posición en la tabla con 31 puntos, trece por debajo de su rival de esta jornada. Una brecha que refleja con fidelidad las dificultades que el cuadro cartagenero ha encontrado en el torneo doméstico, donde la consistencia ha brillado con menos intensidad que en la esfera continental. La plaza en los play offs no corre, a priori, peligro inminente -el Noia, noveno clasificado se sitúa a tres puntos, aunque con un partido menos disputado el cuadro cartagenero-, pero conformarse con el mero hecho de certificar la presencia en la fase decisiva sería una ambición escasa para un club de la entidad y el momento del Jimbee. El objetivo declarado es terminar la fase regular en la posición más elevada posible, y para ello resulta imprescindible rescatar victorias en campos como el Palau Blaugrana, donde la dificultad es máxima.

Las imágenes del Jimbee Cartagena - Kairat / Iván Urquízar

El Barça, segundo clasificado con 44 puntos, llega a este encuentro con una particularidad que sus rivales harán bien en no ignorar: los azulgranas acumulan dos semanas de inactividad competitiva tras la abultada victoria ante el Córdoba (5-1) y han debido afrontar una especie de minipretemporada para mantener el tono físico y el ritmo de juego. Lejos de restarles peligro, ese paréntesis puede haberles proporcionado frescura y motivación renovada. El Barça no ha renunciado al primer puesto liguero y necesita acortar distancias con ElPozo Murcia. Las circunstancias dibujan un escenario en el que ambos conjuntos tienen razones de peso para buscar la victoria.

Vuelve Jesús Izquierdo

Duda podrá contar con prácticamente toda la plantilla a su disposición. La única ausencia de consideración sigue siendo la de Renato, lesionado de larga duración desde la primera jornada, pero el técnico recupera a Jesús Izquierdo, capitán del equipo, cuya presencia refuerza sensiblemente el liderazgo del grupo. Ante la acumulación de compromisos de máximo nivel que se avecinan, el preparador de Florianópolis tendrá margen para gestionar los minutos de sus hombres, rotar el bloque y evitar que nadie llegue en estado de sobrecarga física a la Copa de España. La última victoria liguera del Jimbee, ese contundente 5-2 ante el Jaén disputado hace dos semanas, demostró que el equipo es capaz de exhibir su mejor versión cuando la concentración no claudica ante las circunstancias.

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Ese es, precisamente, el reto de hoy: demostrar que la madurez del proyecto es suficiente para aparcar la ilusión del jueves y competir con plenas garantías ante uno de los grandes del fútbol sala nacional. Una victoria en Barcelona sería el mejor modo de llegar a la Copa de España.