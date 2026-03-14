Bádminton
El invicto Puertas Padilla Cartagena defiende su liderato ante el Rinconada
El equipo cartagenero se asegura el primer puesto de su grupo
El Puertas Padilla Cartagena continúa firmando una temporada perfecta en la División de Honor de bádminton. Después de derrotar a domicilio a la Ibiza Unión Deportiva (2-5), ha firmado un seis de seis, asegurando matemáticamente el primer puesto de su grupo. El encuentro comenzó con intensidad y varios partidos muy disputados, donde el equipo cartagenero supo imponer su solidez y experiencia en los momentos clave. Las victorias en los dobles fueron determinantes para encarrilar la eliminatoria, con los triunfos de Nerea Ivorra y Jaume Pérez en el mixto, Jones y Jaume Pérez el dobles masculino, y de Peñalver y Nerea Ivorra en dobles femenino. En los individuales, Xu Wei dio la victoria matemática. El Puertas Padilla defenderá mañana domingo la primera plaza ante el Rinconada de Sevilla en un partido aplazado hace unas semanas.
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