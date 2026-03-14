Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trasvase Tajo-SeguraAyudas por la guerra en IránSubida del alcohol y del tabacoArmas de fuego sin custodiaPepe Barba
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Bádminton

El invicto Puertas Padilla Cartagena defiende su liderato ante el Rinconada

El equipo cartagenero se asegura el primer puesto de su grupo

Plantilla del Puertas Padilla Cartagena

Plantilla del Puertas Padilla Cartagena / L.O.

La Opinión

La Opinión

El Puertas Padilla Cartagena continúa firmando una temporada perfecta en la División de Honor de bádminton. Después de derrotar a domicilio a la Ibiza Unión Deportiva (2-5), ha firmado un seis de seis, asegurando matemáticamente el primer puesto de su grupo. El encuentro comenzó con intensidad y varios partidos muy disputados, donde el equipo cartagenero supo imponer su solidez y experiencia en los momentos clave. Las victorias en los dobles fueron determinantes para encarrilar la eliminatoria, con los triunfos de Nerea Ivorra y Jaume Pérez en el mixto, Jones y Jaume Pérez el dobles masculino, y de Peñalver y Nerea Ivorra en dobles femenino. En los individuales, Xu Wei dio la victoria matemática. El Puertas Padilla defenderá mañana domingo la primera plaza ante el Rinconada de Sevilla en un partido aplazado hace unas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents