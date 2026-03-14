El FC Cartagena, a dar un golpe en la mesa del play off

Íñigo Vélez ha caído de pie en el Fútbol Club Cartagena. Cuatro partidos sin perder, dos victorias y tres porterías a cero. Ha cambiado el rumbo de un equipo que se hundía en la tabla con Javi Rey, que se estabilizó con Raúl Guillén y que volvió a la pelea a sus mandos. No obstante, el cuadro portuario y su entrenador quieren más. Más goles, más victorias y más puntos que le asienten definitivamente en la zona de play off, objetivo del club esta temporada. Objetivo que está a dos puntos y al que se acercará bastante si gana hoy al Teruel (18.30 horas, La 7/LaLiga+) en el Cartagonova durante la vigésimo octava jornada de liga de Primera RFEF.

Porque el Teruel sí que está en posición de promoción. Es quinto con 41 puntos, mientras que el Cartagena es octavo con 39. Por ello, el partido de hoy en tierras cartageneras toma más relevancia. La victoria albinegra sería un golpe sobre la mesa del play off. Una presentación ante los de arriba. Aún queda temporada por delante, pero el curso sigue avanzando y las metas empiezan a definirse. Contando el de hoy, restan once partidos.

Los contrincantes del encuentro de esta tarde llegan prácticamente en idénticas circunstancias. El FC Cartagena suma cinco partidos sin conocer la derrota con tres victorias y dos empates en las últimas dos fechas. Dos empates que pueden parecer un frenazo en su proyección, pero que son asumibles teniendo en cuenta los escenarios: frente al líder, al que dejó sin anotar; y en Tarazona, donde sólo un equipo ha conseguido la victoria.

Más allá de los resultados están las sensaciones que aporta al equipo. Totalmente diferentes de las que reflejó a principios de año. Los jugadores siguen el planteamiento del entrenador, persiguen un estilo de juego y lo llevan a cabo, adaptándose a los momentos de partido. Un equipo camaleónico, pero con orden y consistencia al que le falta «mejorar en la capacidad para marcar».

Eso apuntó Íñigo Vélez en la previa del partido. «Tenemos jugadores importantes arriba que todavía tienen que hacer goles y generar más». No ha logrado goles en los últimos 180 minutos de juego el FC Cartagena y eso es lo que preocupa al entrenador. Más aún ante un sólido Teruel que no regala nada. Los Chiki, Ortuño, Kevin, Yanis o Benito, entre otros, deben dar un paso adelante en la parcela ofensiva para acercar al equipo a la victoria.

Si el Cartagena llega con buenas sensaciones al choque, las del Teruel no son peores. Seis partidos sin perder, tres victorias y tres empates y cuatro partidos sin encajar ni un solo gol. Visita el Cartagonova después de vencer en casa al Villarreal B (1-0) y con un ritmo de puntuación alto que le mantiene arriba al contrario de lo que podían dibujar las teorías a principio de temporada.

No podrá contar Íñigo Vélez con dos de sus laterales: el titularísimo Dani Perejón, que ha mostrado un gran nivel en este tramo de la temporada; y Nil Jiménez, quien también venía entrando más en juego desde la llegada del técnico vasco. Ambos de sobra conocidos por el entrenador, quien coincidió con ellos en el Recreativo y la Ponferradina respectivamente, y ambos lesionados en el bíceps femoral. Tardarán semanas en volver con el grupo mientras Marc Jurado y Nacho Martínez cubren su lugar. Sí estará el recién fichado Aridane Hernández, que irá convocado a pesar de su falta de ritmo.

Viene más condicionado por las bajas y las molestias el Teruel, que afronta según su entrenador, Vicente Parras, una «prueba de fuego» en este aspecto. El lateral murciano Andrés Rodríguez se une en la enfermería a Abraham y Vigaray, lesionados de larga duración, mientras que Nathaniel y Manel Royo son duda. Además, Relu y Redón serán baja por sanción.

Partido más importante de lo que puede parecer a priori con un puesto de promoción en juego, aunque habrá que esperar al resto de resultados de la jornada para conocer el lugar en el que queda encuadrado el Cartagena. Arbitra el colegiado valenciano Francisco José Ortega en un Cartagonova que espera mejorar su asistencia.

Vélez: «Queremos que la afición se enganche»

El entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de mañana frente al Teruel (18.30 horas). El vasco repasó el partido, la dinámica de su equipo y los objetivos de aquí en adelante. "Es un partido muy importante, y más por la situación clasificatoria", comentó.

El Teruel, a dos puntos del Cartagena, marca la zona de play off, pero Vélez afirma que "ganar al Teruel no asegura nada” a pesar de lo avanzado de la temporada. Aún queda mucho y el entrenador prefiere centrarse en mejorar. «El equipo está cogiendo los conceptos, hemos estado bien estos partidos, pero queremos ganar. Queremos mejorar, por ejemplo, en la capacidad para marcar», dijo.

"Tenemos jugadores importantes arriba que todavía tienen que hacer goles y generar más", expresó el vitoriano ante un rival sobre el que le preocupa su solidez. «En los últimos seis partidos sólo han recibido dos goles y uno fue de penalti. Sacan mucho rédito a las acciones que tienen. Mantienen la portería a cero y han sacado grandes resultados contra buenos rivales tanto en casa como fuera», afirmó sobre el Teruel.

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Por último, Íñigo Vélez ha asegurado que no está «al tanto de las redes sociales» cuando fue preguntado acerca de su popularidad entre la afición. «Quiero que la afición se enganche», concluyó.