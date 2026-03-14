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Atletismo

El Club Cartago homenajea a Jesús López y a sus medallistas master

El alguaceño, bronce en el Nacional absoluto en triple salto, imparte una clase a los jóvenes

Componentes del Club Cartago Atletismo en la pista de Cartagena

Componentes del Club Cartago Atletismo en la pista de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Dioni García

Dioni García

El Club Cartago Atletismo, que nació el pasado mes de septiembre, celebró ayer un acto para homenajear a Jesús López, joven alguaceño que dio la sorpresa en el Nacional absoluto en pista al lograr el bronce en triple salto, y a los atletas que el pasado fin de semana subieron al podio en el Campeonato de España Master. López, que impartió una clase a jóvenes, fue el gran protagonista de una jornada que contó con la presencia de los deportistas veteranos medallistas en Antequera, María Caridad Hernández, que logró tres oros, Carles Tiradó, que sumó dos platas, y el equipo de relevos que alcanzó la plata con tres mujeres que hasta hace unos meses nunca habían competido en pista.

Un momento de la exhibición del Club Cartago Atletismo

Un momento de la exhibición del Club Cartago Atletismo / Loyola Pérez de Villegas

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