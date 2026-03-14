Premios Laik Región de Murcia
Atletismo
El Club Cartago homenajea a Jesús López y a sus medallistas master
El alguaceño, bronce en el Nacional absoluto en triple salto, imparte una clase a los jóvenes
El Club Cartago Atletismo, que nació el pasado mes de septiembre, celebró ayer un acto para homenajear a Jesús López, joven alguaceño que dio la sorpresa en el Nacional absoluto en pista al lograr el bronce en triple salto, y a los atletas que el pasado fin de semana subieron al podio en el Campeonato de España Master. López, que impartió una clase a jóvenes, fue el gran protagonista de una jornada que contó con la presencia de los deportistas veteranos medallistas en Antequera, María Caridad Hernández, que logró tres oros, Carles Tiradó, que sumó dos platas, y el equipo de relevos que alcanzó la plata con tres mujeres que hasta hace unos meses nunca habían competido en pista.
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