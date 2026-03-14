Carlos Alcaraz-Daniil Medvedev, en Indian Wells: dónde verlo y a qué hora

Con una hoja de servicio inmaculada en 2026 se presenta en las semifinales de Indian Wells el murciano Carlos Alcaraz. Su balance es de 16 partidos y 16 victorias, con dos títulos ya en el bolsillo, el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. Pero el número 1 del mundo quiere un tercero, Indian Wells, el considerado quinto Grand Slam. Para ello deberá vencer hoy al ruso Daniil Medvedev en semifinales en un partido que será la reedición en el torneo californiano de la final de 2024. A este duelo llegar el pupilo de Samuel López tras haber vencido de Grigor Dimitrov, Arthur Rinderknech, Casper Ruud y Cameron Norrie cediendo un solo set en los cuatro encuentros.

Enfrente tendrá el de El Palmar a un Medvedev que se está encontrando cómodo en Indian Wells. Alejandro Tabilo, Sebastian Baez, Álex Michelsen y Jack Draper son los tenistas a los que ha ido dejando fuera de combate. Y a todos ellos ha ganado en dos sets, demostrando un nivel que llevaba tiempo sin ofrecer.

Carlos Alcaraz levanta el trofeo en 2024 ante la mirada de Daniil Medvedev. | RYAN SUN/AP / Dioni García

6-2 en los precedentes

Desde las semifinales de Pekín en 2024 no se han visto las caras Alcaraz y Medvedev. El balance hasta el momento es de 6-2 a favor del murciano. Para encontrar las dos derrotas hay que remontarse a Wimbledon en 2021 y las semifinales del US Open de 2023. Los últimos cuatro duelos los ha ganado Alcaraz. Pero desde hace año y medio no se han encontrado en la pista.

El año de Medvedev: dos títulos ya

El ruso, que arrancó el año en el puesto 13 de la ATP y que en 2022 llegó a ser el número 1, está firmando un notable 2026. Ganó el ATP 250 de Brisbane a principios de enero, para después hacer en octavos de final del Open de Australia. En el ATP 500 de Rotterdam se despidió en la primera ronda y en la segunda en Doha. Pero en el ATP 500 de Dubai se hizo con el segundo título del año sin tener que jugar la final contra Griekspoor, quien se retiró lesionado. Ahora está en el puesto 11 con un balance de 17 victorias y 3 derrotas este año.

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Dónde verlo y a qué hora

El partido se jugará a continuación de la otra semifinal que enfrentará a Jannik Sinner y Alexander Zverev y que comenzará a las 21:30 horas en España. Por tanto, no se espera que antes de las 23:30 comience el encuentro que se podrá ver en Movistar.