El Caesa Cartagena libra la batalla de la salvación ante el Melilla

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB afronta este domingo una auténtica final por la permanencia en la Primera FEB. El conjunto cartagenero recibirá a las 12:00 horas en el Palacio de los Deportes al Melilla Ciudad del Deporte, colista de la categoría, en un duelo directo entre los dos últimos clasificados.

Se enfrentan los dos equipos que actualmente ocupan las posiciones de descenso a Segunda FEB, en un partido que aparece como un clavo ardiendo para el equipo de Roberto Blanco. Los blanquinegros llegan tras la contundente derrota ante el Monbus Obradoiro (101-49), un resultado que evidenció el difícil momento que atraviesa el equipo.

El conjunto cartagenero disputará su tercer encuentro desde la llegada del técnico cacereño, que sustituyó en el banquillo a Félix Alonso, y necesita con urgencia volver a la senda de la victoria, algo que no logra desde hace tres jornadas. La situación todavía no es definitiva en la clasificación, pero una derrota ante el colista sería un golpe muy difícil de encajar.

El Grupo Caesa Cartagena ocupa actualmente la decimosexta posición con un balance de 5 victorias y 17 derrotas. Tiene a su alcance al Palmer Basket Mallorca Palma, que presenta el mismo registro (5-17), aunque con el duelo directo ganado a su favor tras imponerse tanto en Palma como en Cartagena. También está cerca el Grupo Ureta Tizona Burgos, igualmente con cinco triunfos aunque con un partido más disputado.

El Melilla Ciudad del Deporte, por su parte, es decimoséptimo y colista con un pobre balance de 3 victorias y 19 derrotas. Entre esos resultados figura la derrota sufrida ante el Cartagena en la primera vuelta (84-91) el pasado 11 de enero.

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El conjunto melillense cayó en su último encuentro 79-87 como local ante el Alimerka Oviedo, precisamente el rival frente al que debutó Roberto Blanco en el banquillo cartagenero, también con derrota por 92-80 en la capital asturiana.