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Gimnasia Rítmica

Blanca Caravaca, bronce en la primera fase de la Liga Iberdrola

El Rítmica Santomera es quinto por equipos en Segunda División en el torneo de Manises

Blanca Caravaca, del Rítmica Santomera, con su medalla

Blanca Caravaca, del Rítmica Santomera, con su medalla / FGRM

La Opinión

La Opinión

La competición a nivel nacional de gimnasia rítmica se abrió con la primera fase de la Liga Ibredrola, que se disputó en la localidad valeciana de Manises, donde hubo representación regional. Destacó entre todas las participantes la joven Blanca Caravaca, del Rítmica Santomera, quien se colgó una medalla de bronce en aro dentro de la Segunda División. Además, en manos libres, Martina Roca, del GR Torre Pacheco, fue sexta, mientras que Carolina Alemán acabó décima. En cuerda, Natialia Svetlinova, del Santomera, concluyó en décima posición, y en mazas, Valeria Mazur, del mismo club, fue séptima. Por equipos, en Segunda División, el Rítmica Santomera fue quinto con un equipo compuesto por Alemán, Svetlinova, Caravaca y Mazur.

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