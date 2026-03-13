Premios Laik Región de Murcia
Ciclismo
La Vuelta Cicilista al Guadalentín, el domingo con catorce equipos
La prueba para equipos Elite y Sub-23 concluirá en el Castillo de Lorca
Lorca acogerá este domingo una nueva edición de la Vuelta Ciclista al Guadalentín-Región de Murcia, que reunirá a 130 ciclistas pertenecientes a 14 equipos de las categorías Elite y Sub-23. La prueba contará con 160 kilómetros de recorrido y partirá a las 9:50 horas desde la Plaza de Calderón para afrontar la llegada en el Castillo de Lorca. El trazado incluye seis puertos de montaña, entre ellos los de Zarzadilla de Totana, El Rincón, La Parroquia y el Castillo de Lorca, que serán determinantes. También habrá metas volantes en Zarcilla de Ramos y La Paca, así como un sprint especial en Avilés. La Vuelta al Guadalentín cumplirá su novena edición.
