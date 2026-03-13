El UCAM Murcia, en busca de un ‘plan B’ para la posición de alero

La vuelta a la rutina del UCAM Murcia CB tras el parón por las Ventanas FIBA no ha venido acompañada de buenas noticias. Y es que dos partidos ha disputado el conjunto universitario en su primera semana de competición —ante el Valencia Basket en la Liga Endesa y frente al Pallacanestro Reggiana en la FIBA Europe Cup— y dos son los jugadores que han terminado con molestias físicas.

Si el alero Howard Sant-Roos apenas pudo disputar diez minutos en el encuentro del Roig Arena por un esguince de tobillo, que también le impidió entrar en la convocatoria para el partido en Italia, fue el estonio Sander Raieste el que a mediados del tercer cuarto en la ida de cuartos ante el Reggio Emilia se tuvo que marchar al banquillo por molestias musculares en el aductor.

Por lo tanto, el UCAM Murcia se enfrenta a la incertidumbre de no poder contar este sábado ante el Dreamland Gran Canaria (19.00 horas, DAZN) con dos de sus piezas más importantes en la posición de alero.

A pesar de que el club no hizo público el grado del esguince de tobillo de Sant-Roos, el jugador cubano se desplazó con el resto del equipo a Italia. No asumió ningún riesgo ni precipitó su recuperación, por lo que todo dependerá de las sensaciones que tenga hasta momentos antes del partido.

En el caso de Sander Raieste, que venía de disputar dos partidos con Estonia ante Suecia en las Ventanas FIBA, ayer fue sometido a pruebas médicas y se espera que durante este viernes se conozca el alcance exacto de su lesión. No obstante, todo apunta a que no podrá participar en el duelo ante el Gran Canaria.

Así pues, Sito Alonso deberá buscar un nuevo plan para paliar el posible ‘agujero’ en la posición de alero ante un Dreamland Gran Canaria que cuenta en esa zona con jugadores como Brussino o Vila, además del reciente fichaje del ala-pívot Chimezie Metu, tras la grave lesión de Miquel Salvó.

Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, celebrando una canasta. / FIBA EUROPE CUP

Ennis y Radebaugh

La primera opción para el técnico universitario sería apostar por una línea exterior más pequeña, en la que Dylan Ennis y Jonah Radebaugh podrían repartirse esas funciones, algo a lo que Sito Alonso ya ha recurrido en temporadas anteriores en escenarios similares. Esto también podría venir acompañado de un mayor protagonismo de Will Falk en la rotación, debido a su enorme capacidad de esfuerzo.

Martin y Nakic

No obstante, existen otras variantes con las que el UCAM Murcia podría asumir más riesgos. Tanto Toni Nakic como Kelan Martin, los dos ala-pívots del equipo, han actuado como aleros en el pasado. Es una posición que conocen, aunque sus perfiles son diferentes a los de Sant-Roos y Raieste, por lo que el UCAM ganaría centímetros y amenaza exterior, pero podría perder algo de solidez defensiva o generación de juego.

Toni Nakic, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Valencia Basket el pasado domingo. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

López de la Torre y Joao Neves

El hecho de que Raieste no pueda participar finalmente en el partido provoca que Rubén López de la Torre tenga que entrar en la convocatoria para cumplir con los cupos de formación exigidos en la ACB. El madrileño también podría asumir minutos en la rotación, tanto de alero como de ala-pívot, y medirse así a su exequipo.

Joao Neves, del UCAM Murcia, frente al Rostock Seawolves en la FIBA Europe Cup. / FIBA EUROPE CUP

La normativa de cupos impediría recurrir al equipo U22 por Joao Neves, uno de los jugadores más destacados del filial en la posición de alero, ya que no está considerado como jugador de formación dentro de la competición.