Russell logra la pole sprint en China; Alonso y Sainz, KO a la primera

La primera clasificación sprint de la temporada, en el marco del Gran Premio de China, ha cumplido el guión previsto, confirmando la distancia sideral de Mercedes y deparando un nuevo doblete para George Russell y Kimi Antonelli después del éxito en la carrera inaugural de Australia, el pasado domingo.

Russell (1'31"520) ha batido por casi tres décimas a su compañero Antonelli y ha dejado a más de medio segundo al tercero, el vigente campeón Lando Norris, con el McLaren. Leclerc y Hamilton han intentado plantar cara a una vuelta, pero al final no se han salido con la suya. El heptacampeón, que el año pasado, en este mismo escenario, logró su única pole y victoria (sprint) con Ferrari hasta la fecha, saldrá cuarto este sábado, por delante de Piastri y Leclerc.

Carlos Sainz y Fernando Alonso han batido por mucho a sus compañeros, Albon y Stroll, pero han caído eliminados a las primeras de cambio, en la SQ1. El madrileño partirá 17º en parrilla, mientras que Alonso lo hará relegado a la 19ª posición.

‘Fuego real’

Después de una única y accidentada sesión de entrenamientos libres en la que los Mercedes han dominado con absoluta claridad, ha comenzado el ‘fuego real’ en China con la primera ‘qualy’ en formato sprint de la temporada 2026.

Russell ha marcado ‘territorio’ desde el principio y ha sido el más rápido en la SQ1 (1.33.030), aunque con los Ferrari más cerca, a poco más de una décima. No ha habido 'milagro' en Shanghai y los dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, han caído eliminados en esta primera criba de la ‘sprint shootout’.

Sainz, que ha afrontado la sesión casi a ‘ciegas’ después de los problemas con la telemetría del Williams en Libres 1, ha intentado sin éxito colarse en segunda ronda, pero la mejora final de Colapinto le ha dejado fuera. Los descartes en SQ1 han sido los dos pilotos de Williams (Sainz y Albon), los dos Aston Martin (Alonso y Stroll) y los dos Cadillac (Bottas y Pérez). El mexicano ni ha salido a pista.

Error de Max

Leclerc ha sido el único que ha aguantado el ‘tipo’ ante el recital de los Mercedes. El monegasco ha bajado por primera vez de 1.33, pero Russell y Antonelli le han batido con autoridad para situarse de nuevo al frente y entrar en la lucha por la pole sprint como los más rápidos. El británico ha terminado delante del italiano, por apenas 50 milésimas, con un crono de 1.32.241.

Max Verstappen se ha ido largo en su último intento de vuelta rápida y ha pasado a SQ3 en noveno puesto, por delante de su compañero Hadjar, que se ha salvado por milésimas. Los descartes en esta segunda ronda han sido Hulkenberg, Ocon Lawson Bortoleto Lindblad Colapinto.

Noticias relacionadas

La tercera tanda no ha tenido historia ni emoción. Con solo seis minutos para asaltar la ‘mini pole’ y neumáticos blandos para todos, Russell ha conseguido su segunda pole consecutiva sin sufrir ni siquiera ante Antonelli, que a sus 19 años, con menos experiencia, aún no se atreve a enseñarles las ‘garras’ a su compañero y se conforma, de momento, con secundarle en parrilla.