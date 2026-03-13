El Real Murcia, otra vez amenazado por la bomba del concurso necesario

El nuevo patinazo judicial del Real Murcia ha vuelto a dejar la independencia del club grana al borde del abismo. Solo unas horas después de que el Juzgado de lo Mercantil negara la homologación del Plan de Reestructuración presentado por los murcianistas, el Málaga, uno de los acreedores afectados por el proceso, aprovechó el segundo fracaso de Higinio Pérez para, según ha podido saber esta redacción, instar al juzgado a que declare el concurso necesario dada la insolvencia de la entidad para hacer frente a los pagos.

La insistencia del Málaga, que ya en diciembre logró que el Mercantil admitiera a trámite la petición, vuelve a poner en peligro la supervivencia del Real Murcia y es que, según varios expertos, la declaración del concurso necesario sería un golpe mortal para un club con una deuda cercana a los treinta millones de euros.

La pelota queda ahora en el tejado de María Dolores de las Heras, magistrada encargada del caso. Que por ahora se ha limitado a ganar tiempo a favor del Real Murcia. Y es que, nada más recibir la petición del Málaga, les comunicó que el proceso no se podía reactivar, dándoles cinco días para iniciarlo de cero, lo que da cierto margen de maniobra al club grana.

Pagar o pagar

Este tiempo podría ser utilizado por el Real Murcia para presentar su tercer Plan, algo que no parece sencillo en solo cinco días, o para optar por la vía que parece más probable y que no es otra que pagar al Málaga. Y es que, según fuentes de este diario, ya hace unos días Higinio Pérez se puso en contacto con el abogado malaguista ofreciéndoles los 100.000 euros, pero, cuando ya estaban redactando el acuerdo, el Real Murcia se echó atrás, posiblemente por miedo a poner en riesgo la homologación. Ahora, sabiendo que el Plan ya ha quedado en papel mojado, lo normal es que asuman difinitivamente la deuda con los andaluces.

Porque no pagar podría tener una consecuencia tan grave como el concurso necesario. En enero ya existió esa posibilidad, que el Mercantil salió al rescate de los granas, rechazando la petición malaguista al considerar que los granas se habían adelantado presentando su Plan de Reestructuración, por lo que este proceso tenía prioridad.

Felipe Moreno, a la derecha, en el palco de Nueva Condomina. / Juan Carlos Caval

Lo que nadie esperaba es que el Real Murcia fuese incapaz de agarrarse a ese salvavidas lanzado por el Juzgado. Y es que solo dos meses después, el peligro del concurso necesario aceche al club grana. Y todo gracias al nuevo patinazo de Higinio Pérez. Porque ni el Juzgado de lo Mercantil ha sido capaz esta vez de pasar por alto los errores cometidos por el abogado grana en el segundo Plan. Ni la sentencia de la Audiencia Provincial, que tumbaba el primer intento y que ponía más que en entre dicho al letrado murciano, le llevó a la reflexión.

Beneficiar a Felipe, el objetivo

La Audiencia Provincial le había puesto patas arriba su texto, llegando a subrayar que se habían creado clases artificiales, y todo para beneficiar a Felipe Moreno, que escapaba de las quitas que sí afectaban al resto de acreedores. Sin embargo, en el segundo Plan decidió repetir fórmula, limitándose a incluir la palabra privilegiado, defendiendo que el dinero puesto por Felipe Moreno había sido para salvar el club, por lo que se reserva unas ventajas imposibles para los demás acreedores.

Pero la nueva triquiñuela esta vez no ha servido ni para convencer al Mercantil, que ha negado la homologación que sí dio al intento de 2023. Considera De las Heras, según el auto al que ha tenido acceso esta redacción, que no es financiación interna porque no se llega al 60% de los créditos. Y por otro lado subraya que la mayor parte de esos créditos se aportan antes del primer Plan, por lo que tampoco pueden ser calificados como pretendía Higinio Pérez.

Felipe Moreno con Juan José Fernández en la última Junta de Accionistas del club. / Juan Carlos Caval

Si ya uno de los motivos que hizo caer el primer Plan fue la insistencia por salvar gran parte del crédito de Felipe Moreno, en esta ocasión, esa estrategia se ha convertido en el motivo principal para que el Juzgado no homologue un proceso clave para la viabilidad. Una viabilidad que ahora está más en duda que nunca, y todo porque Higinio Pérez insiste en poner por delante los intereses de Felipe Moreno a los intereses del Real Murcia, obviando que uno de los puntos más importantes de la nueva ley concursal es que se respete el principio de igualdad entre acreedores.

¿Higinio, el acreedor favorable?

Como, después de dos fracasos, la Ley ya no permite al Real Murcia presentar un nuevo Plan que despeje de nuevo el riesgo del concurso, Higinio Pérez ha apostado por dar otro volantazo. Escuchando la rueda de prensa del pasado miércoles, en la que mientras Felipe Moreno ‘lloraba’, el abogado no podía reprimir la risa, todo parece indicar que la estrategia ahora es que sean los acreedores los que presenten el Plan.

Lo que llama la atención, si esto finalmente se hace así, es que en el Plan anterior el Real Murcia solo contó con el apoyo de diez acreedores. Uno de ellos era Hause La Fuente, empresa de Felipe Moreno; otro era el procurador del club, y a continuación aparecía el propio Higinio Pérez y tres empresas de las que el abogado murciano es el administrador. Por tanto, todo parece indicar que será el propio Higinio a través de sus empresas el que aproveche su condición de acreedor para solicitar que se inicie el proceso para un nuevo Plan, otro Plan que tendrá como objetivo dejar casi a cero a los acreedores históricos del Real Murcia y salvar en gran medida el crédito de Felipe Moreno.

El abogado Higinio Pérez en una imagen de archivo. / Juan Caballero

El propio abogado ya avisaba el miércoles por la noche que el club no puede permitirse pagar la deuda histórica, al igual que en la última Junta dijo que «si se paga a los acreedores, no se pueden pagar fichajes como el de Flakus». Pero ni fichajes como el de Flakus -se pagaron 500.000 euros- han evitado que el Real Murcia viva la mayor crisis deportiva de los últimos años, con el equipo coqueteando con el descenso y con una plantilla cuyo valor cercano a los 5 millones puede acabar convirtiéndose en otro golpe mortal a las ya delicadas arcas del Murcia.

La pregunta es si los juzgados comprarán la nueva triquiñuela de Higinio Pérez y permitirán iniciar el proceso si este es solicitado por los acreedores, y más si estos acreedores están todos vinculados con la propiedad y apuestan por un Plan en el que siga sin cumplirse el principio de igual.

El problema aquí, según expertos consultados por este diario, es que, aunque el Real Murcia puede intentarlo, no está muy claro que pueda sacarlo adelante. Y es que, según defienden, puede que no sea suficiente con cambiar el solicitante para esquivar el bloqueo de la limitación anual.

Y por otro lado, indican que, aunque legalmente es posible que acreedores externos pidan que se homologue un Plan, no bastará con que se presente un escrito simple. Se necesitará una solicitud de homologación real, acompañada de documentación que acredite que hay mayoría de apoyos, entrando todas las clases afectadas, y que incluya hasta la certificación del auditor.