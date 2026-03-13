Un piloto boliviano de quince años, atracción en el Rallye Tierras Altas de Lorca

El Rallye Tierras Altas de Lorca alcanza este año una cifra redonda. La decimoquinta edición se disputa hoy y mañana y es el punto de partida del Campeonato de España de Rallyes de Tierra Rallycar. El recorrido de esta edición estará compuesto por cuatro tramos diferentes, todos ellos en las Tierras Altas de Lorca, que se disputarán en dos ocasiones cada uno a partir de las 6:50 horas de mañana sábado. Un planteamiento que combina exigencia técnica, variedad de terreno y espectáculo deportivo, y que volverá a situar a los equipos ante un arranque de campeonato especialmente competitivo.

La ceremonia de salida se celebrará nuevamente en la Avenida Juan Carlos I, a la altura de Las Columnas, donde hoy, a las siete y media, se llevará a cabo la ceremonia de presentación. Durante las dos jornadas, la base operativa se instalará en el Recinto Ferial Huerto de la Rueda, donde se ubicará el parque de asistencia. La inscripción de este año consta de 46 equipos, de los cuales 23 son de altas prestaciones. También diez equipos internacionales. Entre los pilotos más destacados este año figura el joven boliviano de 15 años Stefano Careaga, con un Škoda Fabia RS Rally2. Curiosamente no tiene carné de conducir, pero sí licencia para competir en los tramos cerrados. Entre tramos, conduce el copiloto y en competición lo hace Careaga.