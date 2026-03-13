La Minera cimienta su sueño en el Ángel Celdrán

Hay equipos que construyen sus temporadas sobre la brillantez ofensiva, otros sobre la solidez colectiva y algunos, los menos, sobre algo más difícil de cuantificar pero igualmente determinante: la convicción de que en casa no se pierde. La Deportiva Minera pertenece, con méritos sobrados, a esta última categoría. El club de Llano del Beal ha convertido su feudo en un bastión casi inexpugnable a lo largo de este curso, y esa condición de equipo fiable y temido entre sus aficionados se ha erigido como el pilar fundamental de su temporada. Una campaña que, semana tras semana, alimenta un sueño cada vez más nítido: el ascenso histórico a Primera Federación.

La victoria cosechada el pasado fin de semana ante el Atlético Malagueño (3-2) no ha hecho sino ratificar lo que los números ya venían proclamando con claridad. El conjunto que dirige Checa ocupa actualmente la quinta posición de la clasificación con 44 puntos, aventajando en dos al Real Jaén y situándose a cinco puntos del liderato. El ascenso directo se antoja complicado a estas alturas del campeonato, pero la plaza de playoff aparece para el club cartagenero más como una expectativa sólida que como una simple aspiración.

Trece jornadas, un único tropiezo

El análisis del rendimiento de la Deportiva Minera como local arroja cifras que cualquier equipo de la categoría firmaría sin dudar. En los 13 partidos disputados en el estadio Ángel Celdrán, el conjunto minero ha logrado 9 victorias, 3 empates y solo 1 derrota. Únicamente un equipo ha sido capaz de llevarse los tres puntos de Llano del Beal: el Águilas FC, actual líder de la competición y mejor visitante del grupo.

El dato no solo refleja la fortaleza de la Minera en su estadio, sino también el nivel que debe exigirse para superarla en su propio terreno: solo el mejor equipo del grupo ha logrado vencer allí. En total, 30 puntos de 39 posibles como local, una cifra que evidencia la consistencia de un proyecto sólido y bien estructurado.

Para dimensionar aún más el rendimiento local del conjunto minero, resulta revelador el paralelismo con el UCAM Murcia, otro de los candidatos al playoff de ascenso. Ambos equipos suman 30 puntos en 13 jornadas como locales, lo que sitúa a la Deportiva Minera en la misma élite de rendimiento en casa que uno de los clubes con mayor infraestructura del grupo. La diferencia entre ambos la marca el gol average: la Minera presenta un +14, frente al +11 del UCAM Murcia.

Noticias relacionadas

La confianza de saber que en casa se gana

Cuando llegue el momento de disputar el playoff de ascenso, como desea el club, la Deportiva Minera llevará consigo un aval psicológico y estadístico de enorme valor: la certeza de que en Llano del Beal es muy difícil ganar. En las eliminatorias, donde el factor campo adquiere una importancia decisiva y la presión se concentra en duelos de ida y vuelta, contar con un estadio fuerte y una afición que ha vivido una temporada ilusionante puede marcar la diferencia entre un ascenso histórico y quedarse a las puertas del sueño.