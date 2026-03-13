Miguel Ángel López y Manu Bermúdez, convocados para el Mundial por equipos

Dos marchadores de la Región, Miguel Ángel López Nicolás y Manuel Bermúdez Jiménez, han sido convocados para disputar el próximo 12 de abril el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, que se llevará a cabo en Brasilia, capital de Brasil. El primero de ellos, después de lograr la medalla de bronce el pasado fin de semana en el Nacional que se disputó en Cieza, estará en la distancia de media maratón junto a Paul McGrath, Álvaro López, Daniel Monfort y Diego García Carrera. López, que acumula 35 internacionalidades, es el más veterano de una formación que aspira a lograr la medalla de oro. Por su parte, Manu Bermúdez, tras el segundo puesto que logró también en Cieza en maratón, estará en Brasilia junto al gallego Dani Chamosa y José Manuel Pérez. Será la novena ocasión en la que sea internacional y el pasado año fue decimotercero en el Mundial de 35 kilómetros de Tokio. Quien no ha entrado entre los elegidos es el yeclano Iván López, que tiene la mejor marca española del año en media maratón con 1h.29:48 pero que solo pudo ser sexto en el Nacional. En su caso, participará el 8 de mayo en un encuentro internacional de marcha en la República Checa donde también habrá atletas de Finlancia, Francia, Italia y Eslovaquia.