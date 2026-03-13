Íñigo Vélez: "Hemos estado bien, pero queremos ganar"

El entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la previa del encuentro de mañana frente al Teruel (18.30 horas). El vasco ha repasado el partido, la dinámica de su equipo y los objetivos de aquí en adelante. “Es un partido muy importante, y más por la situación clasificatoria”, ha comentado.

El Teruel, a dos puntos del Cartagena, marca la zona de play off, pero Vélez afirma que “ganar al Teruel no asegura nada” a pesar de lo avanzado de la temporada. Aún queda mucho y el entrenador prefiere centrarse en mejorar. “El equipo está cogiendo los conceptos, hemos estado bien estos partidos, pero queremos ganar. Queremos mejorar, por ejemplo, en la capacidad para marcar”, ha manifestado.

“Tenemos jugadores importantes arriba que todavía tienen que hacer goles y generar más”, ha expresado el vitoriano ante un rival sobre el que le preocupa su solidez. “En los últimos seis partidos sólo han recibido dos goles y uno fue de penalti. Sacan mucho rédito a las acciones que tienen. Mantienen la portería a cero y han sacado grandes resultados contra buenos rivales tanto en casa como fuera”, ha afirmado sobre el Teruel.

En cuanto a las bajas, cuenta Vélez con las ausencias de Marco Carrascal y los laterales Nil Jiménez y Dani Perejón, quienes se han sumado esta semana a los lesionados. “Esta plantilla está muy compensada con dos jugadores por puesto o incluso más. Queremos que estén todos, pero si no están, hay alternativas”, ha comentado. Por otro lado, ha adelantado el entrenador que a Aridane “le falta algo de ritmo, pero puede ir convocado y es una alegría que esté bien”.

Por último, Íñigo Vélez ha asegurado que no está “al tanto de las redes sociales” cuando fue preguntado acerca de su popularidad entre la afición. “Sé que se bajó de Segunda, que se sufrió mucho y que ha habido desestabilización. Mi idea desde el principio es generar tranquilidad y estabilidad al club y sacar lo mejor posible de la plantilla. Quiero que la afición se enganche”, ha concluido el entrenador del FC Cartagena.