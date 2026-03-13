FC Cartagena: tumbar el muro del Teruel, un duro examen

Hay partidos que trascienden la mera acumulación de puntos. Encuentros que funcionan como espejos en los que un equipo comprueba si ha crecido de verdad o si los avances de las últimas semanas no son más que una ilusión pasajera. El partido que el FC Cartagena disputará este sábado a las 18:30 en el Cartagonova frente al Teruel es uno de esos choques que pueden marcar el devenir de la temporada. Una prueba de madurez, una oportunidad y, al mismo tiempo, un riesgo real frente a uno de los rivales más incómodos de la categoría.

El contexto lo explica todo. El Cartagena llega a este encuentro en su mejor momento de la temporada. Cinco semanas consecutivas sin conocer la derrota, once puntos de los últimos quince y una solidez defensiva que nada tiene que ver con el equipo frágil que se vio durante gran parte del curso. El empate logrado en el Municipal de Tarazona el pasado fin de semana fue otro síntoma de la fiabilidad que Íñigo Vélez ha conseguido imprimir al equipo desde su llegada al banquillo.

Con ese impulso y con la clasificación todavía abierta, el Cartagena tiene ante sí una oportunidad que no puede dejar escapar. Una victoria ante el Teruel podría situar al conjunto albinegro en puestos de play off de ascenso.

Una Primera RFEF llena de sorpresas

Para entender la dimensión del desafío hay que mirar al rival. El Teruel que visitará el Cartagonova es uno de los fenómenos inesperados de esta Primera RFEF. Pocos habrían imaginado en agosto que el Sabadell lideraría la clasificación, que el Europa estaría en zona de play off o que el equipo turolense, un club de recursos modestos, estaría quinto clasificado peleando con los mejores.

Mientras algunos de los grandes favoritos al inicio de la temporada —Nástic de Tarragona, Real Murcia, Hércules o Ibiza— han vivido etapas de irregularidad, el Teruel ha construido un proyecto discreto, sólido y muy difícil de desarmar. Gran parte del mérito es de su entrenador, Vicente Parras, que ha convertido a su equipo en un bloque competitivo con el sistema 5-4-1 como columna vertebral. Un esquema poco vistoso para el espectador neutral, pero extremadamente eficaz.

Fran Vélez, durante una acción del encuentro en Teruel, en el que terminó lesionado. / | LOF

Los números respaldan esa idea. El Teruel es el segundo equipo menos goleado de toda la Primera RFEF, solo superado por el Sabadell. Ha encajado 21 goles en 27 jornadas, una cifra que refleja una defensa de élite en la categoría y una organización táctica que rara vez se descompone. Precisamente el tipo de rival que más incomoda a un Cartagena que todavía tiene pendiente ganar fluidez ofensiva.

Vélez, sin sus dos laterales titulares y pendiente de Aridane

Si el nivel del rival ya complica el partido, la situación en el vestuario cartagenerista añade un grado extra de dificultad. Íñigo Vélez no podrá contar con ninguno de sus dos laterales titulares en las últimas jornadas. Ni Dani Perejón ni Nil Jiménez estarán disponibles, lo que obligará al técnico vasco a reconfigurar la línea defensiva, precisamente la zona que ha sostenido la mejoría del equipo.

La ausencia de dos piezas clave del sistema defensivo en un partido de esta exigencia supone un contratiempo importante que el entrenador deberá resolver con ajustes y recursos dentro de la plantilla.

Víctor Alonso, en la presentación de Aridane. / Prensa FC Cartagena

En el apartado positivo aparece una incógnita con posible desenlace favorable: Aridane. El central canario, que lleva semanas recuperándose, podría tener sus primeros minutos si el cuerpo técnico considera que está listo para competir sin riesgo de recaída. Su regreso aportaría experiencia y jerarquía en defensa en un momento especialmente delicado.

El Teruel, por su parte, también llegará con ausencias importantes. Relu, el jugador más utilizado por Vicente Parras durante la temporada, se perderá el encuentro por acumulación de amonestaciones. Tampoco estará disponible el centrocampista Hugo Redón, igualmente sancionado. Dos bajas relevantes que, sin cambiar por completo el perfil del rival, pueden abrir pequeñas rendijas para que el Cartagena encuentre el camino hacia la victoria.