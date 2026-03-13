Fútbol sala
ElPozo Murcia se pone a punto en su último test antes de la Copa de España
El conjunto de Josan González se enfrenta al O Parrulo con la intención de conservar el liderato antes de poner rumbo a la gran cita de Granada
A una semana de disputar la Copa de España, ElPozo Murcia afronta antes un compromiso clave en la Primera División de fútbol sala. El equipo dirigido por Josan González no puede fallar ante O Parrulo Ferrol si quiere mantener el liderato de la Liga antes del parón. El encuentro se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia y se podrá seguir a través de LaLiga Plus desde las 19:15 horas.
Los murcianos llegan tras una semana complicada, en la que encajaron dos derrotas dolorosas, una en liga y otra en la Copa del Rey ante el Barcelona. Sin embargo, el equipo supo reaccionar y volver a la senda de la victoria con un gran triunfo frente a Palma Futsal y otro posterior ante Córdoba. Ahora el objetivo es repetir ese rendimiento ante el conjunto gallego y llegar a la Copa de España con confianza y ambición de título.
“Para nosotros ganar mañana es muy importante, sobre todo mantener nuestra identidad, ya que es el último test antes de la Copa de España. Siempre está ese miedo del entrenador, de que un equipo que juega la Copa frente a otro que no, la acabe liando y esperamos no ser nosotros”, explicó Josan González.
Tras el partido de la semana pasada, en el que el equipo sufrió las bajas de Ligeiro, Henrique y Gadeia, el técnico murciano podrá recuperar efectivos importantes para este encuentro. “Para esta semana recuperamos ya a todos los jugadores, a falta de Álex, que sigue con su recuperación, y César Velasco, que se ha caído esta semana”, señaló el entrenador de ElPozo Murcia.
Uno de los factores que podría añadir presión al conjunto murciano es su condición de líder de la Liga, lo que podría situarlo como favorito para la Copa de España. Sin embargo, Josan González no comparte esa visión. “La Copa no tiene favoritos, tiene muchas historias diferentes. Nos enfrentamos a Jaén, que cuando la ganó era su primera participación. Si queremos hacerlo bien en la Copa, primero tenemos que ganar el próximo jueves, y para ello debemos mantener nuestra identidad”, afirmó.
El técnico también destacó la fortaleza de O Parrulo Ferrol, especialmente tras el parón competitivo. “Llevan cuatro empates consecutivos, siendo un bloque muy sólido que busca asegurar la permanencia en Primera División”, comentó.
El conjunto gallego tiene la permanencia prácticamente asegurada, pero llega al Palacio de los Deportes de Murcia con la intención de sumar algo positivo. O Parrulo Ferrol ocupa actualmente la décima posición con 27 puntos, a solo tres del playoff por el título. El equipo dirigido por Gerard Casas ha regresado con buenas sensaciones tras el parón, todavía sin conocer la derrota, y sueña con dar la sorpresa y meterse en la lucha por el campeonato.
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- En directo: Real Murcia-Marbella
- El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
- El tranvía de Murcia se asoma a tres municipios: la Región encarga el estudio para llevarlo a Alcantarilla, Molina y Santomera
- De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales
- Aluvión de consultas, reubicaciones y cancelaciones en las agencias de viaje murcianas por la guerra: 'Hay clientes que están cambiando sus vacaciones