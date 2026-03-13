ElPozo Murcia se pone a punto en su último test antes de la Copa de España

A una semana de disputar la Copa de España, ElPozo Murcia afronta antes un compromiso clave en la Primera División de fútbol sala. El equipo dirigido por Josan González no puede fallar ante O Parrulo Ferrol si quiere mantener el liderato de la Liga antes del parón. El encuentro se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia y se podrá seguir a través de LaLiga Plus desde las 19:15 horas.

Los murcianos llegan tras una semana complicada, en la que encajaron dos derrotas dolorosas, una en liga y otra en la Copa del Rey ante el Barcelona. Sin embargo, el equipo supo reaccionar y volver a la senda de la victoria con un gran triunfo frente a Palma Futsal y otro posterior ante Córdoba. Ahora el objetivo es repetir ese rendimiento ante el conjunto gallego y llegar a la Copa de España con confianza y ambición de título.

“Para nosotros ganar mañana es muy importante, sobre todo mantener nuestra identidad, ya que es el último test antes de la Copa de España. Siempre está ese miedo del entrenador, de que un equipo que juega la Copa frente a otro que no, la acabe liando y esperamos no ser nosotros”, explicó Josan González.

Aficionados de ElPozo Murcia esta temporada en el Palacio. / Israel Sánchez

Tras el partido de la semana pasada, en el que el equipo sufrió las bajas de Ligeiro, Henrique y Gadeia, el técnico murciano podrá recuperar efectivos importantes para este encuentro. “Para esta semana recuperamos ya a todos los jugadores, a falta de Álex, que sigue con su recuperación, y César Velasco, que se ha caído esta semana”, señaló el entrenador de ElPozo Murcia.

Uno de los factores que podría añadir presión al conjunto murciano es su condición de líder de la Liga, lo que podría situarlo como favorito para la Copa de España. Sin embargo, Josan González no comparte esa visión. “La Copa no tiene favoritos, tiene muchas historias diferentes. Nos enfrentamos a Jaén, que cuando la ganó era su primera participación. Si queremos hacerlo bien en la Copa, primero tenemos que ganar el próximo jueves, y para ello debemos mantener nuestra identidad”, afirmó.

El técnico también destacó la fortaleza de O Parrulo Ferrol, especialmente tras el parón competitivo. “Llevan cuatro empates consecutivos, siendo un bloque muy sólido que busca asegurar la permanencia en Primera División”, comentó.

Noticias relacionadas

El conjunto gallego tiene la permanencia prácticamente asegurada, pero llega al Palacio de los Deportes de Murcia con la intención de sumar algo positivo. O Parrulo Ferrol ocupa actualmente la décima posición con 27 puntos, a solo tres del playoff por el título. El equipo dirigido por Gerard Casas ha regresado con buenas sensaciones tras el parón, todavía sin conocer la derrota, y sueña con dar la sorpresa y meterse en la lucha por el campeonato.