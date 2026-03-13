ElPozo cumple antes de la Copa de España

ElPozo Murcia venció al O Parrulo Ferrol (3-2) en el último partido antes de la Copa de España que se disputa la próxima semana en Granada. Los murcianos empezaron el encuentro con un solo objetivo: la victoria. El rival tenía otras intenciones; de hecho, logró adelantarse en el marcador. Un golpe bajo que a los murcianos no les sentó nada bien, reponiéndose a los pocos minutos y remontando antes del descanso. En el segundo tiempo, el gol de Rafa Santos al comienzo sirvió para darle la ventaja a los suyos hasta el final. El tanto de los gallegos a pocos segundos del final no sirvió de mucho, porque los tres puntos se quedaron en Murcia. Los de Josan González llegan así a la Copa de España como líderes y con el gran reto de acabar con su sequía de títulos.

Después de dominar en la liga, el cuadro murciano no espera ser favorito, pero sí parte con la confianza de sentirse capaz de ganar a cualquiera esta temporada. Quiere hacer olvidar lo ocurrido en la Copa del Rey ante el Barcelona y traer un título a las vitrinas del Palacio de los Deportes de Murcia.

ElPozo Murcia encaraba el encuentro con la necesidad de no fallar y poder ir a la Copa de España con la confianza de haber hecho los deberes en la competición doméstica. El O Parrulo Ferrol, que venía de sumar cuatro encuentros sin perder, buscaba seguir con su buena racha en la Primera División. El encuentro arrancó con un ritmo muy marcado; los locales buscaban tener el balón y ser ellos quienes dominaban sobre el parqué. El cuadro gallego respondió adelantando la presión y asfixiando a los locales en mitad de pista. El partido apuntaba a una guerra sobre el parqué.

Ficha técnica ElPozo Murcia: Henrique, Bebe, Ricardo Mayor, Ricardinho y Rafa Santos -cinco inicial-; Marcel, Bebe, Dener, Adri, Meseguer, Álvarez, Ligeiro y Gadeia. O Parrulo Ferrol: Caio César, Novoa, Diogo, Vukmir y Gonzálo -cinco inicial-; Jhoy, Bruno Días, Turbi, Rubén González y Malaguti. Goles: 0-1. Min. 16: Morgato. 1-1. Min. 17: Ricardo Mayor. 2-1. Min. 20: Bebe. 3-1. Min. 25: Rafa Santos. 3-2. Min. 38: Niko Vukmir. Árbitros: Fernando Faubel y José Lázaro. Cancha: Palacio de los Deportes de Murcia.

Los visitantes acabaron ganando la batalla y se llevaron el primer gol del encuentro. Morgato aprovechó un balón muerto dentro del área, y mientras se caía, consiguió conectar el remate y adelantar a los suyos. Los gallegos golpearon primero a los murcianos y se pusieron por delante en el luminoso.

Tras la acción de los gallegos, ElPozo Murcia respondió con el empate en la siguiente jugada. La cantera fue dueña del empate de los murcianos. Ricardo Mayor fue el autor del gol después de rematar de tacón una asistencia de Meseguer. Los jóvenes murcianos lograron igualar la contienda.

Después del empate y a falta de segundos para que finalizara el primer tiempo, ElPozo Murcia fue capaz de adelantarse en el luminoso. Bebe aprovechó una falta de los gallegos para hacerse con el esférico y poder anotar en la portería contraria. El cuadro murciano respiraba tranquilo, yéndose a vestuarios con la ventaja en el marcador.

La segunda mitad no pudo empezar de mejor manera para los murcianos. A los cinco minutos del segundo tiempo, Rafa Santos puso el tercero para los suyos. En una jugada con varios rechaces, apareció el pívot brasileño para cortar por lo sano y mandar el esférico al fondo de las mallas.

Tras el tercer mazazo de ElPozo Murcia, los de Josan González no se echaron para atrás y volvieron al ataque, buscando un cuarto gol. Ligeiro se quedó a nada de conseguirlo, pero su remate acabó estrellándose en la madera. Los locales querían sellar el encuentro para evitarse problemas de última hora.

Cuando el encuentro estaba llegando al final, restando dos minutos, el cuadro gallego volvió a agitar el marcador. Niki Vukmir recortó distancias en el luminoso, acercando a los suyos al objetivo. Viendo que la victoria estaba complicada, el empate era un resultado más que válido para el Ferrol.

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Al final, el encuentro acabó con victoria del cuadro local. Los de Josan González consiguieron cerrar el partido previo a la Copa de España con una victoria. Después de un arranque flojo, lograron reponerse y sumar tres puntos importantes para asegurar su liderato antes de viajar a Granada. Josan González advertía antes del encuentro del miedo que tenía de poder caer derrotado en la última prueba antes del torneo, pero sus jugadores solventaron la situación antes de acudir a Granada.