Carlos Alcaraz añade otro récord a su espectacular hoja de servicio

Treinta y tres. Ese es el número de victorias consecutivas en pista rápida al aire libre que alcanzó Carlos Alcaraz con su victoria en los octavos de final de Indian Wells ante Casper Ruud. Inicio la racha en el Masters 1000 de Cincinatti de 2025, donde ganó en la final a Jannik Sinner, quien apenas duró diez minutos en la pista por una enfermedad. Continuó con el US Open y el ATP 500 de Tokio, ambos el pasado año, y el Open de Australia y el ATP 500 de Doha ya en 2026.

Las 33 victorias seguidas, que esta pasada madrugada se pudieron elevar a 34 en caso de ganar a Cameron Norrie en los cuartos de final del considerado quinto Grad Slam de la temporada, ya han situado a Alcaraz a la altura de dos leyendas, Novak Djokovic y Rod Laver. Con una más figura el estadounidense Pete Sampras, mientras que aún quedan lejos los dos primeros de este ranking, el suizo Roger Federer, con 46, y el estadouniense Jimmy Connors, con 55.

09/03/2026 09 March 2026, US, Indian Wells: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates defeating France's Arthur Rinderknech during their men's singles round of 32 match at the BNP Paribas Open held at the Indian Wells Tennis Garden in Indian Wells. Photo: Charles Baus/CSM via ZUMA Press Wire/dpa DEPORTES Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA / Charles Baus/CSM via ZUMA Press / Europa Press

Ante Casper Ruud, además, Alcaraz logró meterse por quinta temporada consecutiva en los cuartos de final de Indian Wells, alcanzando así a Roger Federer, que lo logró entre 2011 y 2015. Con una más aparece Novak Djokovic, entre 2011 y 2016 -el serbio no estará este año en esta ronda por su eliminación ante el británico Jack Draper-. Y con dos más aparece otro español, Rafa Nadal, entre 2006 y 2013. Nadie más ha estado tantas veces en cuartos en el torneo que se celebra en el desierto californiano.

El noruego Ruud fue la última víctima del tenista murciano, que acumula este año quince victorias consecutivas y un balance de 19 partidos ganados de los últimos 20. De hecho, desde el Masters 1000 de Roma en mayo del año pasado, solo ha perdido tres partidos, dos ante Sinner y uno frente a Cameron Norrie. Fue un partido donde el de El Palmar pasó por encima de su rival en la primera manga. En la segunda se complicó la situación cuando Ruud forzó la muerte súbita. Pero en el ‘tie break’ no dio opción a su rival: «Creo que he mostrado un altísimo nivel de tenis en ambos sets. Estoy contento porque sé que he cumplido con los objetivos que me marqué antes del partido», resumió el murciano, quien también apuntó como una de las claves de su buen momento que «me estoy sintiendo muy cómodo y creo que la clave es lo bien que estoy con mi equipo. Somos gente muy cercana, estamos alojados en una casa, relajados... Me siento como en casa», concluyó.