La Gala del Deporte de Lorca vuelve a premiar a los mejores

El Auditorio y Palacio de Congresos Francisco Jódar se llenó para acoger en la noche del sábado la treinta y dos edición de los Premios del Deporte de Lorca. Más de quinientas personas estuvieron presente en un acto conducido perfectamente por los periodistas, Jose Angel Ayala y Alba Güemes.

En la misma se reconocieron los éxitos de los mejores deportistas lorquinos del 2025, también a las empresas que han tenido una destacada presencia en el mundo del deporte local asi como personas que han tenido un papel sobresaliente.

Quince premiados recogieron su galardón de manos de miembros del gobierno local, con el Alcalde Fulgencio Gil a la cabeza. También estuvo el director general de Deportes, Fran Sánchez,y el director general de Turismo, Juan Francisco Martínez, y componentes de la prensa deportiva de Lorca.

El premio en categoría absoluta femenina por el nivel alcanzado en su disciplina lo recogió la triatleta Miriam Andreu Díaz. El premio en categoría absoluta masculina fue para el también triatleta Francisco Javier Pelegrín Martínez.

Ninguno de los dos pudo estar presente al estar compitiendo. Los hermanos de ambos recogieron el galardón.

El Club de Fútbol Lorca Deportiva recibió este año el premio al Mejor equipo de categoría absoluta por el ascenso a 2ª RFEF en la temporada 2024-2025. David Navarro, director General y el mexicano, componente de la empresa Own a Team, propietaria del club lorquino, Victor Fimbres, recogieron el galardón.

El premio a la mejor deportista lorquina promesa lo compartieron las judocas Irene Piña Reverte y Silvia García Lorente.

En categoría masculina, el premio al mejor deportista promesa fue otorgado a Cristóbal Javier Cáceres Carrión.

El premio a la gesta deportiva más destacada se entregó a Manuel García Sánchez.

El premio a la ‘Dedicación deportiva’ recayó en Joaquín Giner Manzanares

Las empresas reconocidas fueron Mundo Inmobiliaria y Marcos Automoción.

El premio a la mejor promoción y difusión del deporte en edad escolar por parte de los centros de enseñanza del municipio fue para el CEIP Casa del Niño por su activa participación en el Programa de Deporte Escolar 2024-2025.

A la Vuelta a Sierra Espuña se le otorgó el premio al evento deportivo organizado en la Región de Murcia.

Las menciones especiales fueron para el Equipo inclusivo Gol de Corazón Infinito, Jimena Hernández Corbalán y Kevin Méndez Martínez.

Con especial emoción se vivió el momento donde se le entregó el reconocimiento al equipo inclusivo Gol de Corazón Infinito, ya que casi un centenar de personas estuvieron arropando a los chicos y chicas de este equipo.