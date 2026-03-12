FC Cartagena: Víctor Alonso se aferra a lo deportivo como salvavidas

La primera comparecencia pública de Víctor Alonso en mucho tiempo dejó titulares y volvió a abrir las puertas del FC Cartagena para el entendimiento de su situación actual. Se dio durante la presentación de Aridane Hernández en rueda de prensa y repasó la economía de la entidad albinegra, el estado de ánimo de sus dirigentes y los planes a corto y largo plazo para el cuadro portuario.

Comenzó Víctor Alonso presentando a Aridane Hernández como ya había hecho con el resto de fichajes del mercado invernal. Lo primero que dijo sobre el central es que será «útil y necesario para los momentos importantes de la temporada». Indirectamente, habló del ascenso. Porque a ello se aferra este Cartagena que es económicamente inviable en Primera RFEF.

Ya ha expuesto Víctor Alonso en varias ocasiones la fotografía financiera del club albinegro. A colación del fichaje de Aridane lo volvió a hacer. ¿Cómo se ficha a un jugador de este nivel si no hay dinero? «La respuesta la ha dado él mismo», contestó el director general del FC Cartagena. «Su prioridad era la parcela deportiva. Le daba una importancia secundaria al tema económico. Con su mentalidad todo es más fácil», dijo asimilando el perfil de Aridane con el de Yanis Rahmani o el de Benito Ramírez.

Fueron las primeras pinceladas de otra rueda de prensa marcada por la negatividad -como no puede ser de otra manera-, pero que Víctor Alonso despachó con la claridad y transparencia que le aporta su bagaje. Antes de entrar en materia, abrió un poco la puerta al positivismo.

«Estamos contentos porque estamos vivos en la competición y tenemos opciones de jugar la promoción de ascenso. Eso transmite ilusión en nuestra masa social, que está necesitada», comentó. «Nos hace un poco más fácil la situación económica. No cambia. Los problemas siguen siendo los mismos, pero cuando lo deportivo responde, todo es un poco más fácil de gestionar», añadió el directivo.

Esa gestión que tiene que afrontar Víctor Alonso en el proyecto de Alejandro Arribas es la de convertir al FC Cartagen en un club viable económicamente. Eso pasa por recortar gasto, aumentar ingresos y regularizar situaciones «heredadas» de la anterior gestión.

Metido de lleno en materia, Alonso reconoció que sigue habiendo problemas con las nóminas de todos los trabajadores del club y que continúan los embargos de Hacienda y Seguridad Social. «Hay problemas para mantener un ritmo constante en el pago de las nóminas», expresó. «No quiero entrar en más detalles, pero cada día luchamos por poder cumplir», dijo. «La prioridad es tener liquidez para todo. Para las nóminas de todos los empleados, para los jugadores, para las administraciones... todo pasa por tener liquidez», reiteró.

También admitió Alonso que «no hay avances importantes» con respecto a la deuda mantenida con Hacienda y Seguridad Social, «pero sí hay pagos constantes». «El club tiene embargos desde hace tiempo y se están produciendo pagos en ambas administraciones. Seguimos en conversaciones para normalizar lo máximo posible la situación», tranquilizó.

En este escenario, cualquiera se imaginaría que la directiva ya tiene un plan para acotar el gasto y aumentar el ingreso de dinero, pero el director general apunta en una dirección más inmediata. «Estamos mirando al día a día. Tenemos ideas para reducir gastos y ampliar ingresos, pero estamos muy centrados en el día a día. No podemos pensar en otra cosa».

Por último, el director general desveló que el club no se plantea abandonar las instalaciones de La Manga Club por ser «un activo interesante», pero sí se planean «conversaciones para hacerlo más accesible, sobre todo, en caso de no ascender», concluyó.