Fútbol
Crece la tensión entre la afición y los jugadores del Real Murcia
La crisis de resultados ha provocado ya dos episodios de protestas de los seguidores
La tensión que se está viviendo en el entorno del Real Murcia va cada día a más. Después de pasar tres entrenadores por el banquillo, un equipo creado para luchar por el ascenso directo a Segunda División, se encuentra ahora mismo empatado con los puestos de descenso. Son ya nueve los encuentros sin conocer la victoria.
Después de la derrota ante el Sanluqueño el pasado viernes en el estadio Nueva Condomina, los jugadores se encontraron al llegar este miércoles una pancarta donde se leía ‘Camiseta arrastrada, afición maltratada’. Contra el colista Marbella, el conjunto al que ahora entrena Curro Torres logró adelantarse en el marcador, apaciguando los ánimos de la grada. Pero cuando los marbellís empataron, las protestas regresaron.
Cuando faltaban quince minutos para el final del choque liguero, desde el fondo sur, donde están concentrados el mayor número de peñistas y los grupos más jóvenes, se empezaron a escuchar gritos que decía “esta camiseta no la merecéis”. Y cuando acabó el encuentro, la peña Raijos Granas no se movió de su sitio. En todos los encuentros, los jugadores se acercan a esa zona para agradecer el apoyo, pero en esta ocasión todos entraron en el túnel de vestuarios.
Los peñistas se indignaron y Pedro León fue advertido de la situación. Entonces, Saveljich, que está lesionado, y el muleño se fueron a los pies de esa grada. Un miembro de los Raijos bajó hasta el césped y estuvo charlando con los dos futbolistas. Pedro León trató de apaciguar los ánimos. Le dijo a los seguidores que la culpa es de los jugadores, entonando el mea culpa, y que es consciente de que si siguen así, se verán en la grada. Pero el capitán grana pidió a todos unión en este momento y les lanzó un mensaje: “Os necesitamos el domingo para el partido ante el Hércules”.
