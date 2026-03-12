Carreño, principal atractivo del Challenger de Murcia

El asturiano Pablo Carreño, veterano de 34 años y que ocupa el puesto 107 de la clasificación mundial -llegó a ser top 10 con la décima posición en septiembre de 2017- y ganador de siete títulos del circuito profesional, es el principal reclamo tenístico de la séptima edición del torneo ATP Challenger Costa Cálida Región de Murcia, que se celebrará del 15 al 22 de este mes de marzo en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919.

El jugador gijonés, que tiene el Masters 1.000 de Canadá en 2022 como éxito más rutiliante en su carrera y además se llevó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, disputará esta competición en competencia con otro grupo de tenistas nacionales e internacionales que buscarán suceder en el palmarés de la competición al valenciano Carlos Taberner, que lo ganó en 2025. Los otros triunfadores en esta cita, que se celebra desde 2019 con la excepción de 2020 -esa edición quedó suspendida por la pandemia del coronavirus-, fueron el tinerfeño Roberto Carballés, el neerlandés Tallon Griekspoor, el taiwanés Chun-hsin Teseng, el italiano Matteo Arnaldi y el portugués Henrique Rocha.

Pablo Carreño venció a Elmer Moeller. / Jorge Zapata

Junto a los citados Carballés, de 32 años y 168 del mundo, y Taberner, de 28 y que es el 100, también figura entre los inscritos el neerlandés Jesper de Jong, quien a sus 25 años ocupa el lugar 86 de esa clasificación. Este disputó la final de 2025, en la que cayó por 7-6 (3), 4-6 y 6-2. Otro que estará presente es el italiano Marco Cecchinato, quien fue semifinalista de Roland Garros en 2018 y que a sus 33 años está en el puesto 225.

En representación del club local participarán Pablo Llamas, jerezano de 23 años y 193 del ranking internacional; el italiano Andrea Pellegrino, de 28 años y 125; y el ruso Ivan Gakhov, de 29 y 251.

Así se dijo en la presentación de este Challenger, que es el torneo del deporte de la raqueta de más trascendencia de los que se celebran anualmente en la Región, en un acto que celebrado en el RMCT 1919 y contó con la asistencia, entre otros, del presidente del club organizador, Francisco Martínez; el presidente de la Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz; la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma, Carmen Conesa; el director general de Deportes, Francisco Sánchez; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera.