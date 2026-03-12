Carlos Alcaraz-Norrie, en Indian Wells: dónde verlo y a qué hora

El británico Cameron Norrie es uno de los últimos jugadores que ha sido capaz de batir a Carlos Alcaraz. Fue en el Masters 1000 de París del pasado mes de octubre. De hecho, desde esa derrota en dieciseisavos de final del torneo francés, su balance es de 19 victorias en 20 encuentros. Solo cayó en la final de las Nitto ATP Finales frente a Jannik Sinner. Al jugador nacido en Johanesburgo pero de nacionalidad inglesa se enfrentará el murciano en los cuartos de final de Indian Wells, donde la pasada madrugada derrotó a Casper Ruud en un partido que resolvió en dos sets.

Masters 1.000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. / YOAN VALAT / EFE

Alcaraz también ha visto como se ha caído el rival más cualificado que le podía tocar en semifinales. El serbio Novak Djokovic perdió ante el británico Jack Draper, y del enfrentamiento de este con Daniil Medvedev saldrá su rival el viernes en la penúltima ronda siempre y cuando sea capaz de superar a Norrie.

Al duelo llega con una racha de quince victorias consecutivas. En estos momentos, Alcaraz parece invencible, pero Norrie, al que se han enfrentado en ocho ocasiones y frente al que tiene un balance de 5-3, ha llegado al conocido como quinto Grand Slam en un buen momento de forma. Está en el puesto 29 de la ATP -llevó a ocupar el octavo- en un año donde aún no ha conseguido resultados notables. De hecho, en Indian Wells ha sido donde ha llegado más lejos. Cayó en segunda ronda en los ATP 250 de Brisbane y Auckland, y en tercera, ante Zverev, en el Open de Australia. Después cayó en octavos de final en Rotterdam y en primera ronda en Acapulco ante el joven español Rafa Jódar.

Novak Djokovic / Joel Carrett/AAP/dpa

En Indian Wells, donde estuvo exento en la primera eliminatoria, ganó en la segunda al estadounidense McDonald, y dio la sorpresa en la tercera al dejar fuera del torneo al australiano Álex de Minaur, número 8 del mundo. En octavos superó el australiano Rinky Hijikata, 117 del mundo, que llegó hasta el cuadro final procedente de la previa.

Dónde verlo y a qué hora

El encuentro será el cuarto del duodécimo día de competición en Indian Wells. Se jugará no antes de las tres de la madrugada en España y se podrá ver por Movistar. Antes, a las nueve de la noche, Jannik Sinner jugará contra Learner Tien en el otro plato fuerte de la jornada.