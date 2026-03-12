Europa League
El Betis cae ante el Panathinaikos de penalti pese a jugar con uno más casi treinta minutos
EFE
El Betis perdió 1-0 en el campo del Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, al encajar en el minuto 88 un gol de penalti, convertido por el argentino Vicente Taborda, tras no saber aprovechar la superioridad numérica de la que gozó durante casi media hora por la expulsión del local Zaroury (m.59).
El Betis, que en la primera mitad dominó y generó más peligro que un conjunto griego muy sólido atrás, apenas tuvo ocasiones claras en la segunda ante un rival que se defendió a la perfección, incluso cuando se quedó con uno menos en el 59, aunque luego se recuperó el equilibrio numérico al ser expulsado Diego Llorente en la acción del penalti, revisado por el VAR y por el árbitro en la pantalla a pie de campo, que le valió el triunfo al Panathinaikos con el gol de Taborda en el 88.
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- En directo: Real Murcia-Marbella
- El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
- El tranvía de Murcia se asoma a tres municipios: la Región encarga el estudio para llevarlo a Alcantarilla, Molina y Santomera
- De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales
- Aluvión de consultas, reubicaciones y cancelaciones en las agencias de viaje murcianas por la guerra: 'Hay clientes que están cambiando sus vacaciones