Las eliminatorias de la FIBA Europe Cup, un nuevo desafío para el UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB entra esta noche en un nuevo escenario de la FIBA Europe Cup. Después de superar dos fases de grupos con un balance global de once victorias y solo una derrota, los universitarios inician su camino en las eliminatorias por el título ante el Pallacanestro Reggiana (20.00 horas, Popular TV).

Una travesía en la que se encuentra inmerso con los ocho mejores equipos de la competición y que, con los números en la mano, parte como uno de los favoritos para alcanzar la final.

Sin embargo, de poco sirve todo lo logrado hasta ahora, ya que los de Sito Alonso afrontarán sus partidos en un nuevo contexto: eliminatorias a ida y vuelta, donde la diferencia de puntos tras el segundo partido decidirá el pase a la siguiente ronda.

Su condición de primero de grupo le permitirá contar con el partido de vuelta en el Palacio de los Deportes de Murcia, pero antes tratará de conseguir esta noche en Italia un buen colchón de puntos ante el Reggio Emilia del exjugador universitario Troy Caupain.

Cierto es que el rendimiento del conjunto italiano ha sido algo inconsistente en esta competición. De hecho, perdió la primera plaza ante el KK Bosna, único equipo que ha vencido al UCAM Murcia en la FIBA Europe Cup, en la última jornada. No obstante, cuenta con varias amenazas que pueden hacer daño a los universitarios.

Reencuentro con Caupain

La primera será el factor emocional del reencuentro con Troy Caupain, que formó parte de la plantilla que en 2024 disputó la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid y logró la medalla de bronce de la Basketball Champions League en Belgrado.

Hace justo un año el norteamericano, al que Sito Alonso defendió en múltiples ocasiones tras su bajón de rendimiento, rescindió su contrato con el equipo murciano para unirse al SIG Strasbourg, aunque este verano decidió regresar a Italia, donde mantiene un buen cartel tras su paso por el Brescia.

Troy Caupain, exjugador del UCAM Murcia, con el Pallacanestro Reggiana esta temporada. / FIBA Europe Cup

No obstante, el rol de ‘killer’ ofensivo del Reggio Emilia lo desempeña Jaylen Barford, un escolta que promedia 15,45 puntos en liga y 15,16 en la FIBA Europe Cup. En el juego interior destaca también la presencia de Jaime Echenique, pívot colombiano de 2,13 metros, ex del Gipuzkoa Basket, al que ya sufrió el UCAM Murcia en la Basketball Champions League 2023-2024 cuando, defendiendo la camiseta del Promitheas, firmó 17 puntos ante los universitarios.

Factores que el UCAM Murcia debe tener en cuenta a la hora de encarar una eliminatoria a 80 minutos, algo que no ocurría desde 2019, cuando el Antwerp Giants belga eliminó a los universitarios de la Basketball Champions League en este mismo formato, cuando Sito Alonso apenas llevaba unas semanas al frente del banquillo murciano.

Sant-Roos, entre algodones

La salida del base Dani García, cedido al Hiopos Lleida, reduce el margen de maniobra del UCAM Murcia en la convocatoria por los cupos. En lugar de descartar a dos jugadores como venía ocurriendo esta temporada, Sito Alonso solo podrá realizar un movimiento para dar entrada a Rubén López de la Torre y completar así las cinco fichas de formación obligatorias.

Howard Sant-Roos entra a canasta en el partido Soport-UCAM Murcia / FIBA Europe Cup

Por lo tanto, todo apunta a que el alero Howard Sant-Roos puede quedarse fuera después de terminar el partido ante el Valencia Basket con molestias en el tobillo.

El jugador cubano ha sido uno de los más dosificados en la competición europea, al igual que el pívot Devontae Cacok, y Sito Alonso ya avisó de que mantendrá este plan también en las eliminatorias para no perder el foco en el duelo del sábado ante el Dreamland Gran Canaria de la Liga Endesa.