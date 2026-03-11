El Real Murcia se queda sin victoria hasta contra el colista Marbella

Después de la bronca del viernes tras perder frente al Sanluqueño, después de caer al descenso, después de confirmarse que el Real Murcia no está para ir de señorito en Primera RFEF, parecía que el Real Murcia ha visto las orejas al lobo. Ante un rival todavía más hundido que los granas, frente al colista Marbella, le tenía que dar a los granas para ganar después de ocho jornadas sin hacerlo, y después de dos goles anulados en apenas diez minutos, aparecía Óscar Gil para, como hiciera en Villarreal, rescatar a los murcianistas con un gol en el minuto 34.

Pero ni ante el colista fueron capaces los de Curro Torres de mantener el marcador y salvar los tres puntos. Porque se conformaron los locales con esa pequeña mejoría, porque se olvidaron de lanzarse a la yugular del rival para conseguir una victoria que diera alguna esperanza a la afición. Y como tras el descanso se volvió a las andadas, con actitud cero, el Marbella aprovechó la debilidad defensiva para poner el 1-1 y alargar ya a nueve la racha de jornadas sin ganar de los murcianistas.

Dos goles anulados

A los dos minutos Nueva Condomina por fin celebró un gol. Tras varios rebotes, Joel Jorquera batía al exmurcianista Manu García, pero el tanto no subió al marcador. Lo anuló el colegiado al considerar que en la acción previa al remate de Jorquera había mano de Ortuño. Y no cambió su decisión el árbitro tras verlo en la pantalla.

No valió ese gol en el minuto 2. Y tampoco subió al marcador el tanto conseguido por Óscar Gil en el 9. Aunque esta vez sí fue dado por válido por el colegiado, éste decidió cambiar su decisión al ir a la pantalla y considerar que el jugador murcianista había levantado demasiado la pierna en su remate, señalando finalmente fuera de juego.

Si ya no tiene demasiada mochila el Real Murcia, los dos goles anulados eran un jarro de agua fría. Ni mostrando un poco de dignidad sobre el campo después de muchos despropósitos, los murcianistas no lograban dar una alegría a los pocos aficionados que se habían desplazado a Nueva Condomina. Necesitaban ese gol, para lograr un poco de tranquilidad, para no provocar una nueva bronca de la grada, y pese a que no había continuidad ni dominio en el juego, pese a que el Real Murcia seguía sin ser un equipo matador, en esta ocasión dar un pequeño paso al frente, con Real, Jorquera y Narro atreviéndose a combinar, era suficiente para arrinconar a un rival hundido en la clasificación. También agradecían los murcianistas la vuelta de David Vicente al once.

Otra vez Óscar Gil

A la tercera pudo celebrar Nueva Condomina. Después del susto que provocó un disparo de Víctor Sánchez, Óscar Gil, como ya hiciera en Villarreal, se vistió de salvador. El central, reconvertido a mediocentro, aprovechaba un mal despeje de Escassi para desde la frontal inventarse un latigazo que se coló por la escuadra (23).

El gol fue un alivio en el marcador, pero no fue un alivio para los jugadores del Real Murcia. Y es que ni la ventaja permitió a los granas quitarse un poco los nervios y mostrarse con mayor comodidad en el terreno de juego. Todo lo contrario. Con el 1-0, el Real Murcia dio un paso atrás y las fuerzas se igualaron. Si alguien esperaba que ese gol fuera el principio de un arreón, se equivocó. Poco se dejó ver el equipo grana en el área de Manu García. De hecho, el Marbella estuvo muy cerca de empatar. Ya con en el tiempo extra, David Vicente evitó un remate clarísimo de Víctor después de un gran centro de Ohemeng.

Con el marcador a favor, no hubo cambios al descanso. Curro Torres mantuvo su apuesta inicial, una apuesta en la que Jorge Sánchez volvía a la defensa, haciendo de pareja de Jon García -Alberto González se quedaba fuera-, y en la que David Vicente y Jorge Mier aparecían en los laterales en detrimento de un Cristo Romero que no estaba dando los mejores resultados en defensa. La otra gran novedad aparecía en el centro del campo. Aunque Óscar Gil sigue anclado ahí, el técnico valenciano decidió tirar del filial y probar con Yoldi, manteniendo a Juan Carlos Real por delante. Con Jorquera y Narro por bandas, en la delantera ganaba la partida Ortuño, confirmándose que la suplencia de Flakus ya no es cosa de un día.

No consiguió afianzar el marcador en el final de la primera parte y tampoco lo hizo el Real Murcia tras el descanso. Es verdad que nada más volver, Yoldi remató fuera una clarísima, pero también es cierto que a partir de ahí el Real Murcia se dedicó a dar vida al Marbella. Mostrando las mismas carencias a la hora de tener el balón y perdiendo la poca actitud que le habían puesto al juego en la primera parte, el partido entró en un tramo en el que parecía no suceder nada. El problema en Nueva Condomina es que cuando parece que no sucede nada, siempre acaban llegando malas noticias.

Hasta el colista...

Y así fue. Justo cuando Curro Torres había metido dos cambios para reactivar a los suyos -saltaban al campo Flakus y Alejandro Meca-, Nueva Condomina sintió cómo le echaban otro palazo de tierra al ataud murcianista. Porque en el 70 el Marbella aprovechó una de sus pocas apariciones por el área para poner el empate en el marcador. Como siempre, una jugada por la banda derecha condenó a los granas. Aunque tampoco ayudó la debilidad defensiva de Jon García y Jorge Sánchez. A ambos se impuso Dani Selma para batir a Gazzaniga.

Pudo solucionar el Real Murcia pronto la rebelión del Marbella, pero un remate de Alejandro Meca se marchó cruzado. Sin embargo ni con esas daba la sensación el Real Murcia de estar obligado a ganar. Ni jugando en casa, eran capaces los granas de maniatar al Marbella. Y la solución de Curro Torrres fue apostar por Antonio David y Ekain, dos futbolistas más que retratados y que deberían haber salido en el mercado invernal por su bajo rendimiento.

Ni con el corazón

Los últimos minutos solo reflejaron el momento anímico que vive el Real Murcia, un momento anímico que da completamente miedo. Sin necesidad de que la afición sacase las pinturas de guerra para protestar, el equipo grana se hundió de tal forma que cayó en la desesperación. Ni un atisbo de reacción tuvieron los murcianistas, ni esos minutos de jugar con corazón aparecieron en el estadio murciano. Al final el empate no se movió del marcador, lo que provocó otra bronca de una grada cada vez más desesperada y más preocupada. Una grada en la que este miércoles solo contó con 7.500 espectadores.