El Real Murcia, a no alentar más el fantasma del descenso
Los granas, tras ocho jornadas sin lograr la victoria, están obligados a ganar esta tarde el partido aplazado frente al colista Marbella para abandonar la zona roja
Cuando el partido ante el Marbella se aplazó, los aficionados del Real Murcia confiaban en que esos tres puntos sirvieran para meter a los granas en la lucha por jugar por el play off. Pero ese encuentro ante los andaluces se disputará esta tarde y ya nadie piensa en la fase de ascenso. Se ha complicado tanto la situación, que las únicas cuentas que hace el murcianismo se sumar como sea la victoria frente al colista para escapar de la zona de descenso. Y es que hoy, en Nueva Condomina, al Real Murcia solo le vale ganar. Aunque en las últimas jornadas la exigencia era la misma, y los granas no han sido capaces ni de dar la cara, alargando ya a ocho las semanas sin lograr el triunfo y cayendo de lleno en el descenso. Además, las tres derrotas consecutivas en Nueva Condomina han caldeado los ánimos hasta el punto de que si los de Curro Torres no saben reconducir pronto el partido ante el Marbella, el incendio en las gradas puede ser mucho mayor que el conato vivido el pasado domingo cuando el Sanluqueño salió vencedor del estadio murciano.
Aunque no se espera una gran afluencia de público -habrá que ver si se alcanzan los 8.500 del pasado viernes-, Curro Torres se cubría ayer las espaldas, pidiendo paz, sobre todo mientras el partido esté en juego. Pero son tantas las decepciones acumuladas por los aficionados, que si los futbolistas no responden, nadie podrá evitar el runrún y los pitos.
Las miradas, además de en la grada, también estarán en la alineación. Porque, después de no estar especialmente acertado en sus decisiones el pasado viernes, otra vez se esperan cambios en el once de Curro Torres. Ante el Sanluqueño, el Real Murcia empezó el partido sin delantero, y no parece que el preparador valenciano refuerce esa posibilidad. Lo normal es que Flakus o Ortuño estén en el equipo inicial, donde también podrían haber modificaciones en la línea defensiva. Ascender a Óscar Gil al centro del campo ha debilitado al equipo atrás, dado que ni Alberto González ni Jon García están en su mejor estado de forma, de ahí que no se descarte que el de Peralta pueda volver a la zaga. Eso haría que Sekou e Isi Gómez tengan opciones de entrar otra vez en el medio.
Otro de los problemas defensivos del Real Murcia se encuentra en los laterales. Cristo Romero no da ninguna seguridad, lo que abre la puerta a que Jorge Mier se traslade a la izquierda, reapareciendo David Vicente por la derecha. A esa fórmula ya recurrió Adrián Colunga en sus primeros partidos al frente del equipo, consiguiendo durante el tramo final de 2025 los mejores resultados defensivos.
Respecto a las bajas, Álvaro Bustos se une a las ausencias por lesión de Moyita y Héctor Pérez. El extremo, con problemas musculares, no podrá entrar en la convocatoria, aunque tampoco es un gran contratiempo teniendo en cuenta el poco protagonismo que ha tenido a lo largo de toda la temporada. El que tampoco estará es Palmberg, que cumple su segundo partido de sanción después de su expulsión frente al Villarreal B.
Un rival hundido
El Real Murcia recibe a un Marbella hundido en la clasificación. Con solo 21 puntos son colistas, teniendo la permanencia a 12. Y en lo que va de temporada solo han sido capaces de ganar un partido a domicilio, pero ni así son los granas favoritos. Además no hay que olvidar que el conjunto andaluz ya sorprendió al equipo murcianista en la primera jornada, cuando se llevó la victoria después de remontar el gol inicial de Ekain.
Curro Torres: «Cuanto más nos apoyen, más cómodo será»
En un equipo que lleva muchos meses arrastrándose en cada partido del Grupo II de Primera RFEF, muy difícil tiene Curro Torres, por mucho que sea un recién llegado, en conseguir que los aficionados murcianistas compren su discurso. Tampoco le ayudan sus jugadores, como ocurrió el pasado viernes. Solo unas horas después de que el técnico diese que había que ser «una pesadilla» como locales, los suyos se dedicaron a hacer el ridículo frente al Sanluqueño. Pero como Curro Torres no puede evitar dar ruedas de prensa, pues el valenciano volvió ayer a tirar de topicazos para salvar el expediente, eso sí no dudó en pedir el apoyo de los aficionados, intentando frenar que se repitan los pitos si el partido ante el Marbella se llega a poner feo.
«Nuestra afición, cuanto más nos apoyen, mucho más cómodo será para el equipo. Si tienen que cargar contra alguien, que sea contra mí, que es el que toma decisiones», dijo, obviando las continuas desilusiones que los abonados están viviendo casi desde el inicio del curso..
En lo deportivo, Curro Torres habló de «estímulos positivos», aunque estos no se vean durante los partidos, y tiró de optimismo al señalar que «las cosas van a cambiar» para bien. Considerando, además, que después de la derrota frente al Sanluqueño, «lo mejor es jugar cuanto antes». También aprovechaba para lanzar un capote a sus jugadores, diciendo que la plantilla «está enrabietada y con ganas para solventar la situación». «Iremos creciendo y veremos las cosas de diferente manera», añadía el preparador grana.
