Premios Laik Región de Murcia
Baloncesto
FIBA Europe Cup: Pallacanestro Reggiana - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro de ida de los cuartos de final que está disputando el conjunto universitario en Italia
En directo: Pallacanestro Reggiana - UCAM Murcia (20.00 horas, Popular TV)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el cuadro del play off de la FIBA Europe Cup
- Previa: Las eliminatorias de la FIBA Europe Cup, un nuevo desafío para el UCAM Murcia
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
- Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban
- El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
- Agrede sexualmente a cuatro mujeres que pintaban un mural en Molina de Segura y pega una patada en los testículos al policía que va a detenerlo
- La venta de sillas para los desfiles del Entierro de la Sardina ya tiene fecha: Cómo y dónde comprar entradas
- La nieve vuelve a cubrir de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
- El atracador del banco de San Pedro del Pinatar se tatuó la boca como el asesino Wade Wilson porque 'quería parecerse a él