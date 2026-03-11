Aridane, el líder defensivo que el FC Cartagena necesita

El Fútbol Club Cartagena ha cerrado su mercado invernal con la que es, sin duda, su incorporación más ambiciosa y esperanzadora de la temporada. Aridane, central de dilatada trayectoria en el fútbol profesional español, será presentado oficialmente este miércoles a la una del mediodía en las oficinas del Cartagonova como nuevo jugador del conjunto albinegro. El club cartagenero ha apostado por un futbolista experimentado para reforzar una línea defensiva que ha evidenciado sus carencias a lo largo del presente curso y que, a juicio de la dirección deportiva, necesitaba con urgencia un perfil de mayor garantía y jerarquía.

El central canario no ha tardado en ponerse a trabajar. Antes incluso de su presentación oficial, Aridane ya completó ayer su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Íñigo Vélez, tomando contacto con sus nuevos compañeros y comenzando a asimilar los automatismos del equipo. La rapidez con la que el club ha querido integrarle apunta a una sola dirección: desde el cuerpo técnico y la dirección deportiva confían en que el defensa pueda estar disponible ya este próximo sábado para el encuentro ante el Teruel, lo que revelaría tanto la necesidad acuciante de reforzar la zaga como la predisposición del propio jugador para asumir responsabilidades de inmediato.

Una oportunidad

La llegada de Aridane al Cartagena se produce en un momento delicado de su carrera personal. El futbolista firmó esta temporada por la UD Almería con la intención de consolidarse en Segunda División, pero su paso por el conjunto andaluz no respondió a las expectativas depositadas en él. Apenas siete partidos disputados, un rendimiento por debajo de lo esperado y la evidencia de que la relación entre club y jugador no encontraba el rumbo deseado llevaron a ambas partes a tomar una decisión consensuada: el pasado 2 de febrero se hizo efectiva la rescisión de su contrato, dejando a Aridane en situación de libre disposición.

Es precisamente desde esa adversidad desde donde el central afronta este nuevo capítulo profesional. Cartagena no solo le ofrece la posibilidad de recuperar sensaciones y continuidad, sino también la oportunidad de reivindicarse ante una afición y una categoría —la Primera Federación— en la que el club albinegro aspira a dejar su impronta y, si el calendario y los resultados acompañan, sellar el ascenso a Segunda División antes de que concluya la temporada.

Necesidad de liderazgo

El diagnóstico que ha motivado esta incorporación es claro y ha sido reconocido implícitamente por la propia dirección deportiva que encabeza Javier Hernández. La línea defensiva del Cartagena ha sido durante buena parte de la temporada su talón de Aquiles. Imanol Baz y Rubén Serrano han acumulado más sombras que luces; Marco Carrascal no ha podido jugar y Fran Vélez ha estado prácticamente inédito por lesión los meses que defendió la elástica albinegra; y la incorporación invernal de Eneko Ebro, si bien ha cubierto el expediente, no ofrece las garantías de un titular de nivel para un equipo con aspiraciones de play off.

Aridane llega, por tanto, a cubrir un vacío estructural. Su perfil -central veterano, con experiencia en categorías superiores y acostumbrado a ejercer como referente en la zaga- encaja con lo que el cuerpo técnico necesita para dotar de mayor solidez y orden a una defensa que ha condicionado el rendimiento global del equipo en demasiadas ocasiones.

Más allá del plano estrictamente deportivo, el fichaje de Aridane tiene una lectura institucional que conviene no soslayar. El Cartagena, presidido por Alejandro Arribas, atraviesa una situación económica descrita desde el propio entorno del club como muy delicada. En ese contexto, el ascenso a Segunda División no es únicamente un objetivo deportivo: es una necesidad financiera que condicionaría de forma decisiva el futuro inmediato de la entidad. El incremento de ingresos que acompañaría al salto de categoría resulta, a estas alturas de la temporada, casi imprescindible para garantizar la estabilidad del proyecto.

Es por ello que el esfuerzo realizado para incorporar a un jugador del perfil de Aridane adquiere una dimensión que va más allá de lo meramente táctico. Es un mensaje del club a su vestuario y a su afición: la temporada no está sentenciada, el playoff es un objetivo real y la dirección deportiva está dispuesta a apostar por él con hechos concretos.

Como curiosidad que no ha pasado desapercibida entre quienes siguen de cerca la trayectoria del futbolista, el central canario ha llegado a Cartagena con un cambio de imagen notable: ha prescindido de la larga melena que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera deportiva. Un detalle menor, quizás, pero que algunos en el entorno del club interpretan como un gesto simbólico: página nueva, imagen nueva, y la determinación de quien sabe que está ante una de las oportunidades más importantes que le ha brindado el fútbol en los últimos tiempos.