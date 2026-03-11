Aridane Hernández: "En cuestión de días estaré disponible para el entrenador"

Este mediodía ha sido presentado en el Cartagonova Aridane Hernández. El último fichaje del FC Cartagena, realizado fuera de los plazos del mercado como agente libre, se ha mostrado motivado tras sus primeros entrenamientos con el equipo y ha manifestado su buen estado de forma.

A eso de las 13.00 horas de la tarde ha comparecido Aridane en la sala de prensa del Cartagonova, acompañado de un Víctor Alonso que lo cataloga como una incorporación "útil y necesaria para el objetivo en los momentos importantes". El central, que llega después de haber rescindido contrato con el Almería, ha expresado que se encuentra bien. "Desde que dejé de entrenar con el Almería he estado entrenando por mi cuenta. No es lo mismo entrenar solo que en competición, pero en cuestión de días estaré disponible para el entrenador", ha afirmado.

El exjugador de Osasuna, entre otros, ha asegurado que su elección se ha visto motivada por las características de la ciudad y por el proyecto. "Me llamó la atención el proyecto. Tengo conocidos aquí y es una zona que me llama porque tiene mar y está cerca de mi familia", ha compartido. "Me han hablado de la buena dinámica que hay, los compañeros y la disciplina", ha añadido.

El defensa tiene claro que "el objetivo es ascender a Segunda División", aunque es consciente de la dificultad. "Es difícil, pero el equipo está en buena dinámica. Con Íñigo se ve otro estilo de juego, el equipo lo ha entendido bien y vamos para arriba", ha manifestado.

Ante su descenso de categoría a Primera RFEF, el experimentado central expone su aportación. "Hay mucho ritmo y jugadores jóvenes con proyección. Hay que corregir a los chavales y eso también es fundamental para esta categoría", ha dicho.

Por último, Aridane Hernández se ha mostrado abierto a negociar una continuación de su vinculación más allá de esta temporada. Vinculación que se alargaría un año más automáticamente en caso de ascenso. "Si el equipo quiere que siga aquí, sólo habría que hablar. No soy un jugador que pida grandes cantidades, sé la dificultad económica del Cartagena y el dinero no sería un impedimento para seguir", ha concluido el nuevo fichaje albinegro.